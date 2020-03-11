因新冠疫情 國壽率先取消10張住院險等待期

保險局10日才宣布新醫療險保單可以對法定傳染病取消或縮短等待期，國泰人壽11日就宣布，即日起對10張現售住院醫療險以批註條款方式，取消法定傳染病的30天等待期，保戶不必再額外付費，先前已投保且還在等待期的保戶，直接進入保障期。

國壽應是新制後第一家針對新冠肺炎取消醫療險等待期的公司，其他如富邦人壽、新光人壽也將陸續推出類似的新保單或批註條款。

不過，國壽這個針對法定傳染病取消現售醫療險等待期的批註條款，初步只開放到6月30日，之後再視新冠疫情狀況，調整開放期，若未延長，則7月1日之後投保的保戶，就會恢復所有疾病都有30天的等待期。

國壽取消等待期的10張住院醫療險，包括安安醫療終身險、超安心住院醫療終身險、漾安心住院醫療終身險、三高鑫安定期健康險、康愛無憂住院醫療終身A型、Hen健康定期健康險、心安逸一年期定期住院日額健康險、新永健住院日額健康險附約、大心住院醫療健康險附約、新真全意住院醫療附約。

另外，富邦人壽11日也強調，為關懷保戶，所有個人險有效契約保戶，若在5月底前確診新冠肺炎住院治療，若是醫護人員，則富邦人壽額外致贈5萬元慰問金，若不是醫護人員但是醫事人員或衛福部、疾管局、各地衛生局的防疫人員，且因負責新冠肺炎疫調、檢驗、管控追蹤等工作，罹患新冠肺炎者，則富邦人壽給付慰問金2萬元，其餘非屬防疫人員的確診新冠肺炎保戶一律給付6,000元慰問金。

由於是壽險、醫療險、意外險等保戶都適用，即強調沒有用慰問金促銷保單的意味，只是純關懷保戶。而富邦人壽對所有個人險保戶只要確診新冠肺炎，就致贈慰問金，則是所有壽險公司關懷措施中「最大方」。

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