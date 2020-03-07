壽險業 啟動視訊生調服務

新冠肺炎疫情仍在升溫，政府已呼籲民眾避免去醫院，這時若投保保單需要體檢該怎麼辦？富邦人壽宣布，3月初到5月底，對保單抽樣體檢及75歲以上需要體檢者，啟動替代方案，即改採「視訊生調」取代要求保戶去醫院體檢，同時高齡保戶也可自行提供一年內體檢報告替代，避免曝露在高風險場域。

富邦人壽亦表示，目前僅先就抽樣及高齡部分啟用替代方案，未來再視執行成效，決定是否要延長時間或擴大適用。

為協助保戶增加保障，壽險公司紛紛推出新措施防疫兼便利保戶，台灣人壽已宣布本月初新增關懷保戶三大措施，一是取消新冠肺炎30天的疾病等待期限制，只要保單生效日期是在今年3月6日（含）之前的保戶，若投保後確診為新冠肺炎者都可適用，即保單就依契約內容理賠，不會因等待期內而被排除。二是台壽的個人險保戶若是醫院或診所的醫事人員，在執行職務時，不幸確診、感染新冠肺炎，台壽額外提供新台幣5萬元的一次性慰問金；三是新冠肺炎確診保戶的房屋、汽車貸款本金利息可緩繳三個月。

另外如對自家保戶且是醫護人員不幸感染新冠肺炎者，如國泰人壽亦有提供5萬元慰問金，富邦人壽亦宣布，第一線防疫人員且是富邦人壽醫療險保戶，不幸確診新冠肺炎，若是醫護人員將提供5萬元慰問金，若是衛福部、疾管局及各地衛生所防疫人員則致贈慰問金2萬元，若非防疫人員，但只要是富邦人壽醫療險保戶5月底前若確診新冠肺炎，一律加碼慰問金6千元。

此外大部分壽險公司亦多強調醫療險無論是1998年之前或之後投保的保單，都不會對新冠肺炎執行除外不保條款，即都納保理賠；且對感染者的保單借款、房貸等亦多提供緩繳優惠。