新台幣強勢 全民瘋美元保單

新台幣兌美元匯率又開始挑戰30元大關，加上3月美元保單宣告利率遠勝新台幣至少1個百分比，估計3月美元保單應會持續強勢，首季美元保單有機會賣逾新台幣1,400～1,500億元。

新台幣兌美元在今年1月一度升破30元，美元保單買氣也大爆發，據保發中心統計，元月美元保單新契約保費約新台幣550億元，是24個月來的單月新高，同時占當月新契約保費的比率，則是首度突破50％，即壽險公司1月新契約保費收入有一半是收美元。

在新冠肺炎疫情大爆發前，新台幣去年底到今年初有一波強勢，一度升破30元大關，來到29.94元兌1美元，不少人將新台幣兌換為美元，再選擇宣告利率較高的美元利變壽險，或美元優利定存，要利率、匯率兩頭賺。

據保發中心統計，今年1月美元傳統壽險新契約保費約新台幣425億元，較去年同期成長逾13.9％，美元投資型保單新契約保費則為新台幣125億元，比去年1月衰退11％以上，分析可能是資本市場在相對高點，及去年1月可能有公司的目標到期基金保單大賣，基期較高。

今年保單責任準備金利率普遍降1碼（0.25個百分比），美元保單最高還有2.25％，新台幣保單最高則是1.75％，將帶動保單預定利率同步下降，等於同款保單，美元計價跟新台幣計價保費就差10～15％，再加上新台幣保單投資海外要避險成本，因此美元利變保單年初宣告利率3.3～3.5％，新台幣則在2.15～2.5％之間，一樣保價金100萬元，美元保單的增值回饋金也比新台幣多出至少6千多元。

也因此今年1月壽險業美元保單新契約保費創24個月來單月新高，且占當月新契約保費52.23％，亦是歷史新高比重。

今年不少壽險公司將業績重心放在美元保單，但因為大環境因素，預估2020年新契約銷售可能出現保費懸崖，如今年1月新契約保費1,053億元，較去年同期衰退37％之多，2月依舊冷清，再加上保險局控管目標到期基金投資型保單措施在3月上路，首季新契約保費極可能有二位數衰退，美元保單即便占到五成，也比去年同期成長不了太多。