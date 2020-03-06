促銷醫療險免等待期 須下架

嚴禁壽險業藉關懷疫情之名，行打亂市場秩序之實。保險局要求壽險公司「下架」所謂針對新冠肺炎，醫療險免等待期或縮短等待期的措施，強調這已超出原保單設計，業者可以推出針對所有疾病，一律免等待期的新保單，即日就可開賣，保單備查即可，但若要針對單一疾病免等待期，則要重新送審，保險局承諾可加速審查。



因為同業「告狀」，指控部分壽險公司藉由關懷新冠肺炎，祭出「限期行銷」措施，如4月底前生效的醫療險保單，只要保戶不幸確診新冠肺炎，一律免等待期，立即給付，有「促銷」的嫌疑，保險局也認定此措施超出舊保單關懷，是有促銷新保單的意味，要求業者即日「下架」此措施。



台灣人壽已更正保單生效日在3月6日之前的醫療險，若保戶不幸罹患新冠肺炎，則免等待期，沒有壓措施期限的新光人壽，訴求針對新冠肺炎，醫療險等待期由30天縮短為10天的措施，也已悄悄「下架」。

禁業者用關懷之名行銷

但近日各壽險公司又紛紛打出針對自家保戶罹患新冠肺炎，限時額外增加「慰問金」的措施，保險局也認為不宜，已超出原保單給付範圍，同樣有假藉關懷名義，行業務競爭的嫌疑，官員表示，若要致贈醫護人員慰問金，就不要只針對自家保戶，可以用企業捐款方式處理。



目前宣布有慰問金措施的有國泰人壽、台灣人壽及富邦人壽，富邦人壽6日才剛宣布，所有醫療險保戶5月底前不幸確診新冠肺炎，都有6千元慰問金。



保險局目前認定合格關懷措施，是壽險公司將1998年之前投保的醫療險，若有將法定傳染病除外不保者，一律擴大解釋，將新冠肺炎納保，因不涉促銷，所以沒有疑慮。



針對新冠 已屬新種保單



保險局強調，樂見保險公司推出對保戶更有利的保單，但前提是要合乎規定、不能打亂市場秩序，若要針對新冠肺炎單一疾病提供免等待期、加倍給付等措施，已是新種保單，依規定要重新送審，保險局也承諾可以加速審查，不是用這種「關懷」方式，亂增加自家保單的給付條件。



若是有壽險公司醫療險不限疾病一律免等待期，保險局說現在就可開賣，保單只要備查即可，不要搞出針對單一疾病「限時」措施，這樣就是促銷。