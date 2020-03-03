飛機航班太亂 不便險未必賠

產險業所推出的旅行不便險保障內容不一，產險業者表示，即使旅行不便險可以分散旅行不便風險，但針對飛機延飛、早飛、班機被取消造成無法轉機，同樣也帶給民眾相當多「不便」，但旅行不便險不一定都可以理賠。

飛機延後起飛最短兩小時即可理賠，那因飛機減班併班，若飛機提前起飛，旅行不便險賠不賠？產險業者表示，因各產險推出「旅行不便險」保障內容不盡相同，因此，「沒有標準答案」。富邦產險和新光產險等多數產險都表示，飛機提前飛都「不予理賠」。

富邦產險說，該公司海外旅遊不便險─行程延誤補償（選擇型）的約定是「原先預定之旅行行程延誤時，負給付保險金之責」所以，飛機提前起飛是不予理賠。

新光產險也說，該公司保單條款內只提到「班機延誤或抵達」，並無「提早起飛」的項目。

國泰產險指出，若是提早出國，無可給付項目；但如人在國外，旅遊地突然被宣布為法定傳染病疫區，提早12小時以上返國（保單契約規定），方可申請「旅程縮短」項目。

明台產險則指出，有關因航班延誤、取消等不便有相當多的「樣態」，但只有少數情況可以獲理賠。

明台產險說，有三種樣態是無法被理賠的。例如人在台灣還沒出關就被通知「原班機取消」或「要提前起飛」，無法理賠。或是人從台灣出發，在日本轉機去美國，沒有特別原因，從日本出發的原班機被取消，改搭提早起飛的班機，也沒有辦法理賠。再或者是人在日本要回台灣，原定班機被取消，航空公司通知改搭提早若干起飛的班機也是無法理賠。

明台產險說，但以下二種情況可以理賠的，一、人從台灣出發，在日本要轉機去美國，在日本等轉機的時候，因日本宣布之後要封城，因此日本出發去美國的原班機被取消，航空公司通知改提早若干小時起飛的班機，這情況可賠「旅程更改費用」，但須更改預定旅程而增加之交通或住宿費用，可實支實付最高新台幣1萬元。

二是人在日本，若因日本公告要開始封城，因此航空公司安排提早六小時起飛，也可賠「旅程縮短費用」。但需提出早返國所額外支出之交通或住宿費用，或因而無法取回之預付交通或住宿費用，實支實付最高新台幣3萬元。