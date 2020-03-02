與肺炎患者同機遭遣返 旅行不便險理賠難

和鑽石公主號新冠肺炎復呈陽性病例同機，台灣團赴以色列遭遣返，產險業者表示，若遇到上述旅行不順遂情事，投保旅行不便險賠不賠？因各產險保單契約規定不一，然多半都無法獲得理賠補償，但仍可以跟保險公司申請退回旅平險保費。

因新冠肺炎疫情持續向各國蔓延，打亂了不少人今年出國旅遊計劃，即使勉強成行，變數也大增，如航班被改或者取消或提前等增多，產險業者表示，近期保戶詢問旅行不便險理賠問題多，由於產險公司都依保險契約理賠，因此，能獲理賠補償者並不多。 以3月2日傳出國內某旅行社「以色列旅遊團」11人於2/28出發至以色列，由於搭乘班機上有一名以色列人確診新冠肺炎（COVID-19），導致該旅遊團11名旅客在以色列相關單位要求下，搭乘同日晚間班機離境返回台灣。依照我國規定，全團11人皆列為「與確診者接觸者」，須居家隔離14天。

類似此一案例，多數產險業者都「不予理賠」，多半產險公司不予理賠，因是「政府命令」，屬於保單「不保條款」或者「不符合該公司相關理賠規定」等，所以不予理賠；部份產險雖有放寬理賠規定，但需要有實際消費的收據。

若用「以色列團遭要求離開以國」為例，國泰產險表示，原班機若正常起降，如因以色列檢疫之規定，遣返同班機乘客，此種情形屬於該公司旅程延誤承保範圍，可申請之項目有額外產生之（1）交通費、（2）膳食費及（3）住宿費用。另遣返班機若起飛或降落時間較原預定時間延誤達3小時以上，則可於檢附航空公司開立之延誤證明及實際搭乘之登機證後，申請班機延誤項目。新光產險說，若保戶有額外產生交通費或住宿費者，則給付額外支出之費用。

以國旅行團遭遇情事雖不符合該公司理賠規定，但富邦產險表示，若客戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險則可向產險公司申請退費。

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