保德信人壽震撼彈 為何績優外商壽險紛紛撤台？

在台耕耘30年的保德信人壽規劃在年底出售台灣子公司，拋下震撼彈。回顧過去，不少外商壽險紛紛撤台，產學界分析，投資環境不佳、台灣市場高度本土化及嚴格的監管政策，外資難單打獨鬥。

在台耕耘30年的外商壽險公司保德信人壽規劃在今年底出售台灣子公司，回顧過去20年來，有不少外商壽險陸續撤離台灣或縮減營運規模，包括美國AIG南山人壽、ING安泰人壽、荷商全球人壽、宏利人壽、美商大都會人壽、國際紐約人壽及英商保誠人壽等。

根據保德信官網的資料顯示，截至去年9月底，保德信人壽在台子公司總資產是新台幣1,777億元，在21家壽險公司中排第16名，且因主賣保障型商品，沒有儲蓄商品，去年全年新契約保費僅33.4億元，市占排名第20名。

根據中華信評2020年報告指出，保德信人壽專注於保障型壽險商品的銷售，且因銷售主要透過自家的業務團隊，具有良好自主生產力；從新保單的保險金額高於平均值及既有保單的維持率，就可獲得印證。

「小而美」的保德信既然為績優外商壽險，引發外界好奇出售台灣子公司原因。淡江大學風險管理與保險學系教授郝充仁分析，在台灣投資環境不佳、利率走低的環境下，保德信長年以來堅持不賣類定存商品的策略，會讓過去累積的有效保單，持續墊高公司經營成本。

此外，郝充仁提到，對外資來說，在台「單打獨鬥」的業務推展策略較不容易。保德信堅持以業務員作為主力銷售通路，但相較於其他本土壽險業，背後都有大型金控撐腰，共享集團資源，在保險滲透率高的台灣，多開闢一條銀行通路，觸角可以伸得更廣。

同樣長期深耕台灣的外一位商壽險資深副總經理透露，金管會規範外商壽險投資不動產的比例較嚴，因此長年投資大多集中在股票、債券，但近年受到美中貿易戰、英國脫歐、中國經濟下滑，甚至今年初全球爆發的新冠肺炎等黑天鵝影響，加劇投資的難度。

另一方面，市場點名，旗下無壽險子公司的金控可能是潛在買家，若能買下一間體質好的壽險公司，不但可為銀行財管通路錦上添花，又可以獲得一批具備即戰力的業務員。

不過，一位本土大型壽險公司主管認為「恐怕沒那麼簡單」，主要是近年來金管會對壽險業有許多監理政策，商品面包括有調降保單責任準備金、宣告利率平穩機制及接軌IFRS17須逐步增提準備金等；另外，保險業負責人方面，也須審查大股東適格性等。這些都將成為金管會是否點頭的評估要點。

據了解，金管會對於接手公司的財務指標要求極高，在價碼尚未談好之前，遭市場點名的金控都怕見光死，而外商壽險想在台灣深耕，就必須有更長遠的藍圖。

（中央社）