旅客急減 元月OIU只賣出1張

新冠肺炎警戒，外來旅客人數急減，大陸旅客更不得入境，壽險業國際保險業務分公司（OIU）元月只有一件保單成交，且金額僅7.3萬美元，件數衰退近96％、金額衰退99％，2月更可能掛零，目前壽險業甚至考慮轉往新加坡簽保單，但新加坡亦有疫情，仍要看「誰敢出差」。

因為保險合約要親晤保戶、確認保戶身分，同時OIU又只能承作不具台灣居留權的外籍客戶，早期是鎖定來台旅遊的陸客、日本旅客，在台無居所的全球華僑等，但因為陸客來台減少，去年不少壽險公司紛紛退出OIU市場，只剩下六家壽險公司，即富邦人壽、新光人壽、國泰人壽、全球人壽、台灣人壽及南山人壽，仍有OIU業績。

今年1月更只有全球人壽完成一張OIU保單，金額7.3萬美元，即約新台幣220萬元，比去年1月的23件、保費602萬美元，可說是「急凍」；2月至今，更因為新冠肺炎疫情加劇，大家減少海外旅行，壽險業者表示，至今還沒有聽到有任何一家公司OIU有完成保單，即2月可能業績掛零，首見OIU單月無生意上門。

由於台灣在防疫上高度控管，金融業更是要用高標準防疫，儘可能不要直接接觸外來旅客投保，以免人際傳染，壽險業者私下表示，有些去年底都談好的OIU保單，目前卡在保戶無法來台，最快可能要3月才有業績。

甚至有壽險公司考慮在海外簽署保單，如新加坡即允許境外保單在新加坡簽署，所以若境外旅客不方便入境台灣，亦可能派員到新加坡完成保單簽署。

OIU是金管會2014年同步推動金融境外金融業務的其中一環，即銀行有國際金融業務分行（OBU）、證券有國際證券分公司（OSU），可做為境外資金調度中心或投資中心，OIU最早是要比照香港，大量吸收陸客投保的生意，但近兩年明顯衰退，去年只有4,184萬美元（約新台幣12.6億元）的業績量，今年若疫情持續一段時間，恐怕會比去年更冷。

新加坡星展 推新冠肺炎免費保險

逾500萬客戶受惠，台灣團隊研議跟進

新加坡DBS星展銀行作出創舉，2月24日起將提供新加坡所有客戶有關新冠肺炎的免費保險，保險涵蓋對象包括星展銀行和關係企業新加坡郵政儲蓄銀行（POSB），獲得額外保險的客戶數目多達500萬人，此項措施也涵蓋了在疫情蔓延期間必須出國旅行的星展銀行全球客戶。

新加坡以外的星展銀行海外市場，星展銀行總部表示，保留給當地團隊討論。星展銀行（台灣）內部19日開會討論，表示此次合作的保險公司安達產險（Chubb）在台灣也有提供類似的保險，但因台、星兩地法規不一樣，細節還在商討中。

星展銀行海外據點遍及亞洲市場，每個市場的在地公共健康保險制度不同，台灣和新加坡也各有規定。星展銀行在台灣有子行、國際分行，客戶數因近年力推信用卡、財管和中小企金業務，客戶群已增加到50～100萬間。

本國銀行同業聽聞此項星展創舉，唯有中信金控正面回應表示，「會在台灣有類似的措施，目前方案研擬中」。台北富邦銀行回覆，暫不跟進。台新金控亦表示，目前台灣疫情控制的不錯，暫未做這部分考量，但會延續常態性的員工保障，未來若有需要，將再評估提高保障的做法。

至於國泰金和大型行行庫表示，還需要時間了解星展的作法，目前暫不回應。

根據此項即將上路的特殊保險內容，星展銀行新加坡客戶18歲以上者，可簽署保單取得30天的免費新冠疫情保險。簽署保單的客戶，一旦被診斷出罹患新冠肺炎，也就是確診個案，每天將有100星元（約新台幣2,200元）的住院費用補貼，若被送往重症監護病房，則一次性獲得1千星元（新台幣2.2萬元）的費用。

DBS星展銀行此次破天荒作出的客戶特別服務，是與原先合作的保險公司新加坡安達Chubb保險公司簽署獨家合作契約，因此能夠在極快的速度下推出。銀行方面表示，此次提供全部客戶新冠肺炎免費保險，是銀行在此困難時期作出的一部分，希望支持新加坡整體社區度過難關。