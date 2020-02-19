創舉！星展提供500萬客戶新冠肺炎免費保險

新加坡DBS星展銀行2月24日起，將提供新加坡所有客戶有關新冠肺炎的免費保險，保險涵蓋對象包括星展銀行和關係企業新加坡郵政儲蓄銀行（POSB），獲得額外保險的客戶數目多達500萬。此外，此項措施也涵蓋了在疫情蔓延期間，必須出國旅行的星展全球客戶。

根據新宣布的內容，星展銀行新加坡客戶18歲以上者，可簽署保單，取得30天的免費新冠疫情保險。簽署保單的客戶，一旦被診斷出罹患新冠肺炎，也就是確診個案，每天將有100新元的住院費用補貼，若被送往重症監護病房，則一次性獲得1000新元的費用。

至於新加坡以外的星展銀行海外市場，如香港、台灣等，星展銀行總部表示，保留給當地團隊討論。星展銀行（台灣）內部，今（19）日傍晚開會討論，研擬台灣星展客戶是否也可適用。星展銀行在台灣有子行、國際分行，客戶數因近年力推信用卡、財管和中小企金業務，客戶群已增加到50～100萬之間。

星展銀行雖然遍及亞洲市場，但每個市場的在地公共健康保險制度不同，台灣和新加坡也各有規定。新加坡衛生部（MOH）指出，政府會為新冠患者支付醫院賬單，但是承保範圍不包括在全科醫生診所或綜合診所，以及私人醫療機構尋求門診治療的人。

DBS星展銀行此次破天荒作出的客戶特別服務，是與原先合作的保險公司新加坡Chubb保險公司，已有獨家合作的契約，因此能夠在極快的速度下，完成此項宣布。銀行方面表示，此次提供全部客戶新冠肺炎免費保險，只是銀行在此困難時期所作出的一部份，支持新加坡整體社區渡過難關，銀行設立專有資訊網頁，針對常見問題提供解答，讓星國民眾能安心迎戰疫情。

延伸閱讀

降低新冠肺炎衝擊 星國額外援助5行業

星國不妙 今年GDP恐負成長

台灣肺炎確診再添1人 為已故白牌司機的妹妹