獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售

又有壽險公司要出售。美商保德信人壽修正全球經營策略，打算逐步退出亞洲市場，已在台灣30年的保德信人壽子公司，將包裹出售，已與金管會溝通，並開始接觸潛在買家，規畫今年底前完成出售，若是賣給本國金控或壽險業，則台灣外商壽險又將少一家。

台灣部分目前傳出可能的買家包括台新金控、元大金控、玉山金控、兆豐金控等，即沒有壽險子公司或壽險子公司規模仍不大的金控，亦不排除有壽險公司願意以「買客戶」方式，評估併購保德信人壽，但在出價上，恐就差距極大，過去台灣的壽險公司出售案從賣方補貼嫁妝、1元，到600多億元都有，仍要進行實地查核的階段，不到最後很難說保德信人壽可賣多少。

截至去年9月底，保德信人壽在台子公司總資產是新台幣1,777億元，在21家壽險公司中僅排16大，因為經營理念訴求愛與保障，主要只賣保障型商品，去年全年新契約保費33.4億元，排名全業界第20大，但也因為很少賣儲蓄險保單，在接軌IFRS17時，初估保德信人壽在台子公司並不用增提太多準備金。

台灣保德信人壽規模不大、淨值約86億元，又不用增提大量準備金，壽險業者表示：「一定有買家，能否成交就是看價格」。保德信南韓子公司目前亦在標售，有四家潛在買家，其中有三家是韓國大型私募基金，市場估算開價約2~3兆韓元，即約新台幣500億～800億元。

保德信人壽對此表示，保德信金融集團正在研議台灣壽險業務的策略計劃，包含出售的選項。依照公司政策，「對於潛在的交易內容細節我們不予評論」。並沒有否認要出售在台子公司。