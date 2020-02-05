南山減齡大PK 揪員工BAM年輕

南山人壽去年底推出「BAM活力洋溢App」，鼓勵民眾養成良好運動習慣；南山人壽亦重視員工健康，近期舉辦內勤「減齡大PK」，共吸引960人參賽，競賽結果已出爐，由「業務通路功能」以兩周合計減齡631歲五個月拿下冠軍；另也舉辦內勤健走競賽，500人參賽六周合計健走總步數達1.2億步。

南山人壽透過兩波「樂活內勤BAM競賽」的舉辦，讓公司上下都動起來，員工也一起變健康、變年輕。值得注意的是，不少民眾過完年有運動減重需求，南山人壽提醒，不妨透過下載「BAM活力洋溢App」，全家大小一起攜手規律做運動，且為因應近期武漢肺炎疫情，建議民眾儘量選擇在空曠的戶外運動。

為了推廣健康樂活概念、達成健康減齡的目標，南山人壽舉辦「功能減齡大PK」，由公司內部按組織業務區分的八大功能分別組成隊伍，扣除地區行政未參賽外，其他七隊進行為期兩周的BAM減齡競賽，最後加總功能主管及功能內減齡成果最好的99位員工減齡成果，進行排名。

比賽結果由「業務通路功能」以兩周合計減齡631歲5個月奪冠；亞軍為「產品發展暨精算功能」，兩周減齡成果為382歲9個月；排名季軍的投資功能，減齡成果則為304歲11個月。其中業務通路榮登南山最年輕功能，以BAM一周最多減齡五歲來看，業務通路參賽100人當中，就有多達12人一周減齡都達五歲。

南山人壽關心員工健康，除了內勤「減齡大PK」，另舉辦樂活齊步走健走競賽，其中，內勤健走競賽500人參賽六周合計健走總步數達1.2億步。

南山人壽提醒，「BAM活力洋溢App」是透過五大健康指標（步數、動態卡路里、BMI、靜止心率、睡眠時數），每周估算生理年齡及減齡成果，鼓勵民眾養成良好運動習慣。

武漢肺炎疫情持續擴大，南山人壽也提醒民眾，外出運動可到空曠的戶外區域進行，平時應儘量減少到人多擁擠的場所，到人多擁擠處可戴一般外科口罩防護，且要勤洗手。