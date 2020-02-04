金管會擴大防堵借錢買保單

為防堵保險業務員為賺佣金，不當勸誘客戶辦貸款買保單，金管會再出招。金管會保險局4日發布新規定，主要重點在「不得勸誘保戶用貸款、保單借款、解約金買保險」以及「70歲以上銀髮族買保單必須錄音錄影的範圍擴大」新法預計2月中上路，未來保險公司若違規恐被罰60～1,200萬元。

保險局在去年就著手修正「保險業招攬及核保理賠辦法」，明令禁止保險業招攬人員及業務往來保險經紀人不得勸誘客戶借款買保險，及保險業就其業務人員推介客戶申辦貸款，不得給付該業務人員推介申辦貸款之報酬，主要是控管或禁止保險業務員為了「貸款報酬、保單佣金」兩頭賺，而去勸誘客戶辦貸款或保單借款、解約來買保險。

保險局表示，在預告期間參考了各界意見後，有增加一個但書放寬規定。原條文規定，保險業務員推介客戶辦貸房貸不能領取報酬，此次修法新增但書，就是「業務員於貸款案件送件前後三個月內不曾對同一客戶招攬保險商品者，不在此限」。

另外，若客戶是辦理「以房養老」貸款來買年金險、長照險，這樣就不算勸誘。保險局指出，業務員幫客戶辦借款買保單的招攬行為，是否屬於勸誘客戶，仍須視個案事實判定。因現行民眾有「以房養老」及退休投保年金險的需求，若保險業招攬及核保作業，有依法進行了解客戶及商品適合度，評估後予以承保，則不視為不當勸誘。

過去只有規定高齡人買投資型保單才要錄音錄影，但此次修法也明定保險業銷售各種「有解約金」的保險商品（像利變型保單）予70歲以上客戶，銷售過程應以錄音、錄影或以電子設備等方式保留紀錄，並應由適當單位或主管人員進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性，但團體年金險不用錄音錄影。

保險局指出，為了讓保險公司建立與本辦法修正規定相關的系統檢核機制，也給予系統建置時間，最慢6月30日前要將系統建置完畢。