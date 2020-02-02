資金去化不易 壽險業別再只拚保費收入

壽險業2020年要學著「不要面子」。壽險業者表示，今年初已出現四大問題，一是國際版債券贖回潮恐逾新台幣1兆元；二是國內外投資報酬率下降；三是資本市場因武漢肺炎等因素前景未明；四是國外投資及新台幣債券ETF額度逼近上限，都造成資金去化不易，因此保費收入可能要「量出為入」，不能再顧及面子衝刺新契約保費。

2019年壽險業新契約保費1.27兆元，較前年衰退7.6％以上，儘管今年保單責任準備金利率下降1碼（0.25個百分點），且7月1日最低死亡保障門檻、計算CSM（契約服務邊際）等新規定要上路，但壽險業者表示，仍可設計出符合規定、又具吸引力的新保單，但吸收了資金若無處去化，恐損及獲利。

因此，若資本市場沒有強力支撐，今年各壽險公司新契約保費恐會比2019年再大幅下降，即會出現「保費懸崖」。

若2020年新契約保費衰退逾20％，壽險新契約保費就會面臨「兆元保衛戰」，壽險業者分析，若為爭取新契約保費排名，吸收大量非投資型保單的新契約保費，即可能面臨資金去化問題，即沒有適當投資工具，或找不到足以匹配保單利率的投資標的，對接軌IFRS17將有極大壓力。

壽險業者表示，原本年初還很樂觀，但近來武漢肺炎越演越烈，影響全球資本市場，美債利率走低，即國內、外投資報酬率都往下走，若再持續，則新台幣利變保單宣告利率即可能破2％，因為找不到適當的投資工具可支撐高利率保單。

二是因為美債利率走低，國際版債券贖回潮加劇，從去年第四季到今年可能會破新台幣1兆元，資金更無處去化；三是今年國際情勢仍有諸多不確定，如武漢肺炎如何解決、美國利率政策走向、中美貿易戰後續、英國脫歐的影響等，都可能讓資本市場不穩定。

四是不少壽險公司國外投資及新台幣計價債券ETF都可能面臨「滿額度」，資金去化更困難，壽險公司表示，今年恐怕是各公司不想吸收這麼多資金，擔心無法順利投資，影響獲利率，除非資本市場回穩並走高，否則保費懸崖恐難避免。