年後紅包何處去 先檢視醫療保障

年輕人農曆年後打理紅包及年終獎金，壽險業者建議，先檢視「健康存摺」，基本的住院醫療險、實支實付、手術醫療險，甚至是失能險、長照險，都可以先用紅包、年終獎金規劃，避免生病「破財」，亦可讓身體「有恙」時經濟上無後顧之憂。

據壽險公會統計，去年壽險業新契約保費1兆2,747億元，比2018年時衰退7.6％，所有險種中，除了傳統儲蓄型壽險因為降利率，有停售效應，單年成長59.6％外，就屬健康險保費成長幅度最大，單年新契約保費398億元，年成長18.5％，這些保單多是要繳費10～20年以上，顯示國人對投保健康險意識越來越高。

台灣人壽指出，如單身貴族尚未結婚成家，經濟負擔一般來說相對較輕，要懂得照顧自己，在保單規劃上，先不急著理財，應先把醫療保障擺第一位，若不幸罹患重大疾病或發生重大意外時，除了要接受治療而暫停工作，沒有月收入外，還會有龐大醫療支出，最好優先規劃足夠的醫療保障。

在基本住院、手術等醫療保障之後，其次再考慮投保因為疾病、意外造成失能無法自理的失能險，用來支應長期照護的費用。

國泰人壽亦是建議30歲以下新鮮人、青年首重補足保障缺口，在考量經濟能力有限下，可先以保費實惠的定期險或多功能型商品進行規劃，如基礎醫療、手術等保障，有些保單還可彌補自費醫材、門診或特定手術、處置的費用，亦可用醫療險主約搭配附約的方式，以最優惠的保費規劃到最大的保障。

新光人壽則是建議父母在小孩還小時，協助打理紅包錢，就可先用來規劃基本的住院、手術等醫療保障，年齡越小、保費相對便宜，到小孩成年時差不多也繳費期滿，可作為出社會時的基本保障；而社會新鮮人則可考慮用外溢保單規劃重大傷病險，以運動等方式獲取額外的保額、保費抵減，也能維持身體健康。

南山人壽亦建議新鮮人，因為年終獎金金額相對有限，在保險安排上首重保費較低、保障性較高的保單，例如可選擇定期住院醫療險、重大疾病險或意外險等，可在衝刺前途時，讓自己無後顧之憂，降低發生疾病或意外時對家人的依賴或經濟負擔，讓自己可盡快復原再投入職場。

三商美邦人壽也是建議父母可替小孩規劃基本的意外險、醫療險，若因意外或疾病住院，可有一定的保障。到成年初入社會時，因為薪水有限，投保首重高CP值，最好能保障、投資一次擁有，建議選擇可附加傷害險及醫療險附約的分期繳投資型保單，不但可有疾病、意外的基本保障，還可利用定期定額長期投入，累積人生的第一桶金。

全球人壽亦表示，大學以下的學生，基本上紅包還是由父母來協助規劃，除了保留零用金，及可用保單規劃教育基金外，建議父母可運用紅包錢幫子女提早規劃失能扶助險。