若不幸染武漢肺炎 壽險公司提供四大服務

武漢肺炎肆虐，壽險公司紛紛宣布保戶協助措施，多家公司提供確診染上武漢肺炎者，可申請保費及保單利息緩繳；保單從新從優解釋，將武漢肺炎納入理賠範圍；負壓隔離病房比照加護病房給付或給付加倍；單一窗口受理相關保單保全服務，且可用傳真方式辦理。

新光人壽在疫情指揮中心1月22日公布國內出現首例武漢肺炎病毒（2019新型冠狀病毒）移入案例時就公布，若保戶不幸感染武漢肺炎，在檢具確診文件後，保費可緩繳三個月，若有保單貸款利息緩繳六個月，同時健康險理賠將「不除外」，即正常理賠，若住進負壓隔離病房則比照加護病房理賠或理賠加倍。

富邦人壽亦宣布，已投保住院醫療險（日額型或實支實付型）的保戶，若感染法定傳染病住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任。

中國人壽亦公布，凡是保單的要保人或被保險人因法定傳染病疫情等級進入第二級以上或需隔離控制疫情的疾病，確診且住院者可申請費緩繳3個月；理賠一律放寬，即便是1998年之前投保將法定傳染病視為除外不保的舊款醫療險，亦是從寬解釋及給付，隔離病房住院部份將比照加護病房辦理。

若依傳染病防治法第44條規定由政府負擔部分的醫療費用，但保戶投保的實支實付住院醫療險，仍將此部分依約給付；且在疫情期間（疫情等級為第二、第三級時），保戶可以傳真方式申請理賠。

三商美邦人壽則是宣布，疫情等級為第二級、第三級時，保戶得個別檢具證明文件申請緩繳保費三個月；當疫情擴大為第四級時，疫區內的保戶不需要個別申請，三商美邦人壽就將依政府宣布的區域，主動給予保費緩繳三個月。

同時三商壽強調其各種住院醫療險都未將法定傳染病列為除外責任，保戶在保單生效後若遭感染並住院者，皆可申請住院醫療理賠；若因此入住（負壓）隔離病房者，除給付住院醫療保險金外，額外比照加護病房的給付標準核算各項醫療保險金。

全球人壽宣布四大服務，一是無論原國華人壽或全球人壽保單，一律不受法定傳染病除外的限制，將武漢肺炎納入保障；二是負壓隔離病房升等給付，保戶若因武漢肺炎必須住進負壓隔離病房治療，其住院醫療險將視為「加護病房」給付，保戶在出院時請醫師在診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」的日期即可。

三若疫情等級為第二級、第三級時，保戶得個別申請緩繳保費三個月；當疫情升到第四級時，疫區內的保戶不用個別申請，即依據政府宣布區域提供保費緩繳。四是疫情期間單一窗口受理解約、保單借款、滿期金或還本金給付等保全服務，且通融保戶得以傳真方式申請。

宏泰人壽亦是提供保戶可有保費或保單借款利息緩繳三個月；法定傳染病依約給付保險金，負壓病房治療期間，負壓病房比照加護病房給付，單一窗口受理保戶傳真申請相關保全服務。

元大人壽亦提供不幸罹患武漢肺炎的保戶續期保險費可緩繳三個月、若有保險單借款利息可展延六個月、可傳真受理保全服務、提供單一服務窗口等四大服務；理賠方面則提供醫院未確診住院比照住院給付、負壓病房治療期間比照加護病房給付、法定傳染病免責等三大措施。