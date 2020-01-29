當癌症變成了慢性疾病 癌症險再也不夠用！

53歲的江太太是一名胃癌患者，她在44歲時確診，接受全胃切除手術，沒想到沒過兩三年，又因為肚子痛到醫院檢查，發現胃癌有已經有腹腔轉移，經歷過開刀、化療、放療、住院等標準治療，目前狀況算是穩定許多，而算一算，她這一路走來抗癌之路也走了快10年。

跟隨著醫療技術的進步，癌症已經不再跟死亡畫上了等號，反而變成了一種慢性疾病，治療的時程拉長，延長了患者的壽命，從現實層面來看，它同時也在延長消耗著家庭的財務經濟。根據統計，平均一位癌症患者一年的支出大約是50萬，其中還不包括在治療的期間，患者可能會因此失去工作而減少經濟收入。

以江太太的例子來看，她在第一次確診罹癌時，就已經領完癌症險的一次性給付、重大疾病險理賠了，後面再度復發，就只能靠存款以及家人的幫忙，對於漫長的抗癌之路，她有時候會覺得內心的煎熬比身體上的折磨還要痛苦。

像這樣的狀況在未來不會更好，只會更壞，因為隨著健保給付範圍的縮減，未來看病自費的項目將增加，一旦不幸罹癌，就是一條漫漫長路，沒有個五年十年是很難結束的。

既然癌症險已經無法滿足長期抗癌的需求，到底我們還能靠什麼補強呢？答案就是失能險。

根據統計顯示，失能險中因疾病所造成的理賠，有62%是因為癌症所導致，所以除了癌症險、重大疾病險之外，失能險是你另外一層更堅強的保障。這並不是說失能險可以保障癌症，而是說失能險可以保障因為癌症所造成的失能，它雖然不像其他兩個險種可以在確診後得到立即性的經濟補償，但是一旦你因為癌症而達到失能標準後，就可以申請理賠。

癌症三寶讓你快樂抗癌

所以「癌症險」、「重大疾病險」、「失能險」這三個被稱作為癌症三寶，如果不幸罹患癌症，前期讓癌症險、重大疾病險來幫你度過難關，後面長期抗癌之路就由失能險做後盾，相輔相成，能減輕負擔無壓力地抗癌。

(Elly)

文章來源：好險網

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