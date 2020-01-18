青壯年窮忙該怪誰？壽險是解方嗎？！

「上班打卡制，下班責任制，為什麼我的薪水只能糊口？薪水怎麼調也趕不上物價和房價上漲的速度，買房只能是夢想！光是養活自己都很辛苦了，怎能成家立業？」這大概是所有低薪、窮忙的年輕人心裡最深處的吶喊，但年輕人怪上一代，而上一代也無奈，但壽險為什麼能解決問題？

年輕人的生存困境

造成低薪、窮忙的原因有很多，即便房市退燒，年輕人別說存錢買房，據今年某人力銀行的調查，新鮮人平均期待薪資僅32,015元，即便出社會一陣子，39歲以下勞工的每月財務狀況，仍有32.2%處在「財務赤字」，僅30.1%收入大於支出，其負債的主因就是學貸，其次就是卡債。

長輩的辛酸與無奈 為何幫不上忙？

年輕人面臨的債務壓力，相信很多父母不是不想伸出援手，而是盡量給予幫助，有父母把孩子養大到出了社會後，自己也漸漸從職場退休，才發現社會環境不再像過去一樣，自己存留的老本可能還會拿來支應孩子的需要，即便自己退休金不多，仍會看到孩子的需要而給予幫助。

有些孩子也許不用擔心學貸問題，但畢業後可能因工作離家在外，工作收入不高，繳完房租後，生活費所剩無幾，父母仍繼續支應，直到收入好一點後，不用擔心生活費，但錢存不夠，交個男女朋友，過幾年就要面臨「結婚」壓力，父母還是可以給予幫助，但結婚後，生了孩子，就面臨「養育金」不足的問題，父母也能卑微地當保母，擔起孩子擔不起的未來。

唉，這大概是父母才有的愛。孩子知道爸媽一直在付出，但他能做的就是盡量讓他們不要擔心身體是否安康，也不會讓他們知道工作遇到的壓力，即便對工作有極大的熱誠，但最終他依然選擇當個逆流直上的鮭魚，只為了不讓他們失望。

父母可能會想：「反正我們這輩子就是這樣，只要孩子好，不要讓我們擔心就好，反正人嘛，生不帶來，死了什麼也不帶走，我們能做的全給你們了…」

但父母們，你的愛可能不會就這樣結束了，因為他們可能還得面臨龐大的房貸、養育等債務壓力，再怎麼自顧不暇，他們其實多想孝順啊！只是他們的孝順可能無法做到金錢式的孝順，父母的退休金也許還能補足這種孝順的不足，但未來呢？一走了之，就能從此無牽掛了嗎？那種未完成的愛，「保險」才能做到！

壽險的價值是提供子女的緩衝空間

父母唯有倚靠「壽險」才能扛起年輕人擔不起的未來。因為，壽險最重要的價值就是解決「責任未了」的問題，在商品設計上，有分為保障型與儲蓄型，所以有商品就設計成身故時可以領到「死亡保險金」，活著的時候可領到「生存保險金」，甚至有兼顧生存與死亡的「生死合險」。

以死亡保險金來說，這筆錢是可以保障孩子未來所面臨的種種生活壓力，倘若自己不幸突然離世，所遺留的財產如果不夠承擔剩餘的家庭責任，就需要壽險來保障，這些家庭責任主要包括養育子女、孝養父母或照顧伴侶等，但投保時要面臨的問題就是「保額要多少？」保額越高，給家人的保障也就越高，這時候就需要評估責任總額與現有資產，才能算出最適合的保額。

壽險保額不足 年輕人面臨挑戰的感嘆

根據今年9月保險事業發展中心、壽險公會統計，國人平均終身壽險保額僅80萬元，歸戶統計約150萬，遠遠落後日本人16年前的保額335萬。由此可見，國人的壽險保障不足，其身故後的家庭責任完全沒有保障！

錢雖然不能解決年輕人面臨的經濟與就業環境狀況，但卻能保障孩子未來可能面臨的窮忙、負債的挑戰。如今，年輕人面臨的壓力可能會抱怨上一代的掏空，而長輩也會責罵年輕人不懂事、吃不了苦、啃老、沒出息只會抱怨…這樣的世代對立實在令人感嘆，但感嘆之餘，相信天下父母心的愛子心切不會熄滅，讓下一代過得更好，就是愛的證明。

(Ian)

文章來源：好險網

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