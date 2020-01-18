儲蓄險vs零存整付 如何存錢又保障？

什麼是最安全又有效率的存錢方式？其實靠零存整付，絕對能幫你存保單！

存錢有很多方式，不論是定存還是儲蓄險都各有優缺點，這兩種方式必須要依個人自身經濟狀況、消費習慣與目的來考量，但其實定存與儲蓄險是可以同時進行的！

以定存來說，其實也有解約的風險，因為定存是在約定期間，將錢放入銀行不動用，如果有急用要解約定存，可以不用手續費就能領回，但折損的就是利息，再加上銀行利率又偏低，不像儲蓄險，況且儲蓄險具有壽險功能，利率較銀行定存高，甚至還能選擇增額型、利變型和還本型的商品。

但要如何透過定存，慢慢累積，以致能透過儲蓄險來擴大存錢的需要，不妨參考以下作法。

你可以選擇「零存整付」、「整存整付」還有「存本取息」。要在短期內累積一桶金最好的方式，就是利用零存整付，因為整存整付、零存整付，本金不會有波動，只有持續穩定地存入本金或是拿到利息後，金額才會變動。

零存整付其實是按月投入一定金額後，以機動利率來計算利息，期滿後以複利收回本金及利息。以實際上的做法來說，只要到銀行辦理好程序後，會給你一張零存整付的儲蓄單，到期時拿著儲蓄單跟存摺去取款，例如每月月薪5號入帳，你可以設定6號自動扣款，將想存入的金額存到零存整付的帳戶裡。

至於整存整付的意思就是，把所有本金一次存進銀行，再經過複利，到期後再提領本金加利息。這種作法較適合手頭上有較充足資金的人，想買房需要頭期款，或是暫時物色不到適合的房子時，就能這樣做，以防錢亂花的現象發生，且利率也可以跟銀行約定以固定或機動利率來計算。

存本取息也跟整存整付差不多，差別就在它能按月單利提取利息，期滿後取回本金。

然而，零存整付的好處就在於，它能按月投入一定金額，對於手中沒有大筆存款的小資族來說，便成了一項最穩健的存錢方式，有些人會至少一個月3千元以上、增額以千元為單位、分一年、兩年、三年期來存錢，存到錢之後剛好用來繳儲蓄險保費。

這樣做的好處在於，銀行會定期扣款，幫助你落實先存錢再花錢的觀念，再者定存利率比活存高，若利率提高也不會吃虧，甚至買了儲蓄險之後，發揮儲蓄險的藏錢功能。

所以，如果有理財觀念的朋友，可以依個人狀況，將存款分成三等份放入定存，再搭配儲蓄險或定存幫自己達成存錢目的。

(Ian)

文章來源：好險網

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