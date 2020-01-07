壽險發紅包 百億保險金提前給

百億元錢潮湧現。為讓保戶農曆年前資金更寬裕，九大壽險公司提先「發紅包」，將農曆年期間甚至1月底到期的滿期金、還本金，提早在年前發送，合計共有逾19.5萬張保單、金額達109億元，將在年關前送到保戶手中。

另外，如元大人壽、宏泰人壽也啟動提早給付滿期金，估計壽險業農曆年前提早給付保險金應在110～120億元間；這些資金除了讓保戶有充裕現金過年，年後更是各金融機構爭取回流的商機，也可能成為資本市場新動能。

南山人壽是將1月21～29日到期保單滿期金、還本金及增值回饋分享金，提早在1月17～21日之間給付給保戶，共有超過6萬件、總金額43.4億元，是九大壽險公司中提早發放金額最多者。

另外如國泰人壽是提早發放1月17～29日到期的滿期金與年金，共逾6.5萬件，金額達19.94億元，全數會在17日提前發出。

富邦人壽則是將1月20～29日到期的生存金與滿期金提早給付，共有2萬多件、金額20億元，將在20日發出。

新光人壽則是給付23～29日到期的滿期金與年金，在22日提早給付，共有2.1萬多件、金額8.69億元；台灣人壽則有近4千4百多件，提早給付金額達6.25億元；中國人壽也給付23～29日到期的滿期金，共6千多件、金額3.8億元。

全球人壽有近8千件保單的台外幣滿期金、生存金是在17～30日間到期，將在16日、17日提早給付，共有3.72億元；三商美邦人壽是針對20～30日到期的生存保險金，在20～22日提早發出，共有8千多件、金額2.7億元。

遠雄人壽則是對22～29日到期的生存金與滿期金，若是支票給付者，會在15日就提早給付，若匯款則在21日撥給，有2千多件，金額約5,500萬元；元大人壽則有2,500件，給付6千萬元左右；宏泰人壽則將提早給付1,400多萬元。