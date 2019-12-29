不可不知！2020年保單有六大變化要注意

2019年即將進入尾聲，2020年1月1日開始，個人保單即有六大變化，一是責任準備金利率調降1碼，保費不是提高就是保障範圍縮減；二是住宅火險加量不加價，保障範圍將擴大，保額亦提高；三是長照險的失智認定標準更新，刪除簡易智能測驗的評量方式。

第四是保戶申請住院醫療費用時，壽險公司可以洽其他醫生的專業意見，即第二意見，會減少「濫賠」及浪費醫療資源；第五是壽險公司最遲必須在保單復效期屆滿前三個月，通知保戶可行使復效權；第六是傷害險的失能保險金給付標準，新增鼻未缺損、但鼻機能永久顯著障害者，算是11級失能，會理賠5％。

第一項改變影響範圍最大，即金管會已公布各幣別保單責任準備金利率，從2020年1月1日起全數調降1碼，澳幣長年期是降2碼，影響所及是所有保單保費可能提高3~30％不等，若保費不變，就是保單改款，更改保障內容、調整還本金等方式，以反應市場利率調降。

這次調降責任準備金利率主要是2018及2019年，各幣別主流公債利率下降，壽險公司收了保費再轉投資出去，投資報酬率已不如之前，即投資收益下降，無法再承諾保戶這麼高的利率，因此就必須反應在保費上，或保單內部報酬率上。

第二是住宅火險從2020年1月1日起，在「不調漲保費的前提下」，將增加金融、信用卡及證件重製費用以及租屋仲介費用、搬遷費用、生活不便金、颱風及洪水災害補償保險。動產及竊盜提高最高理賠金，保額至少增加50萬元以上，另外第三人責任險的保額亦增加50～500萬元不等。

目前全台約有300萬房屋投保有住宅火險，平均約300萬元保額，一年保費約735元，2014年時住宅火險也增加保障不漲保費，2020年版本比較特別的是以往住宅火險要附加颱風洪水險，才能理賠淹水的損失，全台去年約5,700戶住火保單有附加颱風洪水險，2020年開始是直接送保障，但採「限額補償」。

全台將分三區，最高是第一區， 即相對颱風較少侵襲的新竹縣市、台中、嘉義、雲林、彰化、南投等 地，最多理賠9千元，台北、新北等第二區最高賠8千元，第三區是宜花東、屏東、基隆等則賠7千元。另外是除了現行的清除費用、臨時 住宅費用最高理賠20萬元外，明年住火保單新增因火災等造成金融卡 、信用卡、證件重製費用，最高理賠5千元。

被保險人因為房屋因火災不堪居住，要請房仲找租屋，仲介費用亦可申請理賠，最高5千元；第三是搬遷費用，最高可賠10萬元；另外 還增加生活不便補助金，每天3千元，單一事故最高給付30天，即9萬元。第四是動產最高保額從60萬元拉高到80萬元；單一竊盜事故賠償 金額從10萬元拉高到15萬元，保險期間累計最高保額從20萬元提高到30萬元。

住宅第三人責任基本保險，每一人體傷保額從50萬元提高到100萬 元；每人死亡保額100萬拉高到200萬元；每一意外事故體傷及死亡責 任保額從500萬元拉高到1千萬元；每一事故財損保額亦從100萬元拉 高到200萬元，保險期間最高賠償金額從2千萬元拉高到2千4百萬元。

2020年元旦開始住宅火險保障範圍就自動增加，但不加保費，2019年已續約的保單，2020年1月1日後亦自動適用新的保障範圍。

第三是長照險示範條款改變，比照衛福部從2016年版本，更新國際疾病傷害及死因分類標準版本，由第九版變為第十版；刪除測試失智的簡易智能測驗（MMSE）低於18分的標準，主要是此測驗影響因素極多，如使用鎮靜劑、安眠藥或前一晚沒睡好，注意力不集中，都可能降低MMSE的分數，另外教育程度亦會影響結果，如不識字者可能測試出17分，即已達失智分數標準，但一個博士可能真的失智，但測出分數是19分。

壽險業者表示，現行長照險理賠，在認定失智，即認知功能障礙上，現行醫界主要採用CDR（臨床失智量表）的分數達中度以上，即還是看醫生臨床判斷，所以這次示範條款更動，並不會影響實際的長照險理賠，且是減少爭議。

第四項改變是保險局在2019年4月9日已修正「住院醫療費用保險單示範條款」，共有10款保單都新增一款，即原本醫療險各項理賠申請時，保險公司必要時可以經保戶同意，調閱就醫相關資料，2020年1月1日起，保險公司除了可以調閱就醫資料外，還能洽第二意見，即基於審核保險金需要，保險公司可以徵詢其他醫生的醫學專業意見，相關費用由保險公司負擔。

過去有人生小病硬住院賺理賠金，或進行一些似乎不必要的醫療行為，保險公司未來可能會洽同科醫生的第二意見，進行必要的理賠審查。

第五項改變是2019年6月13日公布的「人壽保險單示範條款」，亦是2020年元旦上路，其中第七條第八項，保單失效後到復效期限前至少三個月，保險公司要通知保戶可復效的權利，避免保戶錯過期限，保單永久失效。

第六項改變是2019年6月21日公布的「傷害保險單示範條款」，其附表的失能程度與保險金給付表，也是2020年元旦上路，即依據立委建議，很多人鼻子外觀未毀損，但鼻孔閉塞、呼吸困難，無法矯治、或兩側嗅 覺完全喪失，以後都算11級失能，可理賠5％保險金，這部分對保戶應算是比較有利。