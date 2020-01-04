關於意外險 你一定要知道的幾件事！

在我們生活中，意外一定會發生，只是不知道何時發生、會不會發生在你身上而已。

老陳是一間小科技公司的高階主管，年薪200多萬元，他的老婆美如天仙，年輕時是音樂老師，因為長相出眾，還有兼差做過模特兒，即便幫老陳生了2個小孩，身材依舊維持地很好，年屆不惑但比起現在20幾歲的網美，皮膚、身材比起來更是有過之而無不及。在外人眼中看來，老陳這樣的生活堪稱是人生勝利組中的勝利組！不過這些美好，卻在他46歲那一年，全部都變了調。

就在某天看似平淡無奇的早晨，老陳上班途中，走在每天都必須經過的馬路上，因為當時下水道在整修，地面被挖出一個大洞，老陳一個不小心，跌了進去，受了重傷，雖然幸運保住一命，卻從此被摔成了半身不遂。

面對這樣的意外，老陳失去了工作，斷了收入來源，原本他是家庭的經濟支柱，上有高堂要養、下有兩個兒女要顧，如今他不但無法繼續賺錢，還必須花錢治療復健、請看護來照顧自己，短短幾年，家財都快散盡了，意外失能所造成的長期照護費用，真的快要把他給壓垮。

老陳後悔著：「如果年輕時能夠重視意外發生的風險，有做足保險規劃，此時就會有一筆意外險的保險金，如此一來，也多多少少可以讓家人減輕一點負擔了」。

為什麼我需要意外險？

數據會說話，根據衛福部統計，25-44歲間的青壯年，也是一般家庭主要的經濟支柱，這一族群主要的死亡原因就是意外事故。拿老陳的例子來說，如果他是直接被摔死的，他的存款可以應付家人的生活開銷嗎？如今他保住了一命，龐大的醫療復健費跟長照費，他的存款，又能讓他燒多久？所以說此時如果有保險金，相信會幫助他不少。

意外險主要就是可以分擔你發生意外時所會產生的風險。還是那一句老話：「明天與意外，不知道哪個會先來」，雖然你沒有辦法預測會發生什麼事，但你可以做的就是事先做好準備。像老陳，相信他從來沒有想過自己會因為一個地面上的大洞，導致人生有如此劇烈的轉變，可卻發生了，所以不要跟老天爺賭機率，意外風險的規避是很重要的。

意外險什麼時候買最好？

意外不會挑你幾歲的時候才會發生，所以當你經濟能力許可時，建議就可以保一下意外險。

意外險的保費怎麼算？

一般來說，意外險的保費計算是依照職業等級去算的，等級高、保費就會提高，同時會限制保額。年紀也會有影響，75歲的銀髮族專屬意外險內容與一般的會不同，保費也會比較高。

意外險會不會很難理賠？

不會的，意外事故的理賠定義其實非常清楚，同時需要符合以下三個條件：外來、且突發性、且非由疾病原因所致。只要有符合，都能請領保險金。不過申請理賠的過程中，醫生所開立的診斷書非常關鍵，當你不幸發生意外，要請醫生把「因果關係」詳述地越仔細越好，以避免被拒賠。

有醫療險的話還需要意外險嗎？

需要的，這兩個險種保障的內容還是有所差異，醫療險必須要「住院」才能理賠，如果今天你是突然被割到手需要在家休養不能工作，這情況因為沒有住院，所以醫療險是不賠的。而意外險則是有符合「外來、且突發性、且非由疾病原因所致」，就可以申請。

定期型、還本型 哪一個比較好？

建議是定期型的比較好。還本型的意外險會把所繳的保費到期後歸還給你，表面上看似很不錯，但其實它所保障的內容就沒有那麼足夠了，只有意外死亡跟意外住院會賠。「那就當作定存也不錯啊！」要這樣想的話，不如就把錢拿去銀行存，這樣還有利息。想要買意外險，就是要買足夠的保障才有它的意義。

（責任編輯：Elly）

文章來源：好險網

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