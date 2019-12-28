大部分保戶都不知道！原來這些都有理賠？！

大多數的人買保險都是為了要在有需要的時候，可以有一些保障或幫助，不過有些人雖然保了保險，在可以理賠的時候卻不自知，沒有去申請，無形之中影響到自己的權益。雖說買保險的目的並不是為了理賠，但是有些權益你還是最好要清楚知道會比較好！以下就來舉幾個故事，這些小病、小事居然保險都有理賠喔！

1.痔瘡門診手術

吳太太今年53歲，年輕懷孕時得過痔瘡，目前已跟它和平共處好幾十年。由於自己飲食清淡、排便順暢又很養生，所以痔瘡也沒有什麼發作，也就沒什麼特別去處理它。

直到某一次痔瘡不小心復發了，讓她痛不欲生，於是決定去醫院動手術，一勞永逸。這麼一個小小的門診痔瘡手術，吳太太完全沒想過保險可以理賠，是她的保險業務員意外從臉書上得知此事，才提醒她請要去申請，結果花380元的門診小手術竟然讓她理賠到18380的理賠金，讓她相當驚訝！

有時候理賠不理賠的標準不是看你花費了多少醫藥費決定，千萬不要覺得是小手術，就偷懶不申請，所以下次不管是動了多小的刀，記得都要問問看你的業務員是否有理賠喔。

2.必要性流產手術

小青是一位剛結婚一年多的新手人妻，她與老公還在蜜月期，每天都甜甜蜜蜜的，兩人也相當期待能趕快擁有愛的結晶，讓這個家庭更完整。結果就在前不久，小青偶然之下發現自己懷孕了，這個好消息讓她開心的不得了，老公也喜悅萬分，努力了一年，終於要當爸媽了！

沒想到就在小青去產檢時，竟被被婦產科醫生判定是子宮外孕，如果再不處理，可能會對母體造成危害，「來做流產手術吧！」接受醫生的建議，小青動了子宮清除手術。

以流產來說，一般的手術是不與以理賠的，但是如果符合「因醫療行為所必要之流產」，就會有賠，像小青的例子，她「有醫學上理由，足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康」，也就是說她是在”醫生判定不得不流產，不然會危害生命”的情況下動的手術，所以是可以申請理賠的。

原本小青自己也不知道，還好老公有提醒她，要她問清楚，不然她可就要喪失自己權益了。

聽完以上兩個人的故事，你是不是也心有戚戚焉呢？不只是流產跟痔瘡，其實在某些狀況下，例如：切除針眼、水晶體異物取出、結膜異物取出、包皮環割手術、複雜齒切除術…等，這些都是可以理賠的!也許你已經經歷過這種可以賠卻沒有去申請的情形，沒關係，保險都有兩年的請求權，可以問問看保險業務能不能處理。

保險如果規劃的好，是可以給你很完整又堅強的保障的，但先決條件就是被保人自己要搞清楚，詳閱了解條約內容，或是當你遇到有疑慮或問題時，不要吝嗇打電話聯絡你的保險業務員詢問一下，才不要讓自己權益睡著囉！

(Elly)

文章來源：好險網

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