老後沒保障？到底該不該買長照險？

台灣是全世界人口老化速度最快速的國家之一，根據統計，預估在2026年後我們將正式邁入超高齡社會，而這個趨勢也讓現代人開始慢慢重視自己老年生活的規劃。老人會有什麼煩惱？大概就是在意自己身體健康不健康、退休金夠不夠用、以及誰會陪在身邊照顧自己，這些煩惱會因為不婚不生的人越來越多，無法依靠子女解決，而促使對長照顯的需求越來越高。

不過不管是什麼險種，在購買前，最好還是對它要有一點基本的了解，做點功課。以下就來依照大多數人對長照險最常見的疑問以及問題，來一一幫大家解答！

【長照險是什麼？】

長照險全名為「長期照顧保險」，原本它叫「長期看護保險（長看險）」，在民國104年時應金管會要求全部統一定名。長照險最大的保障，就是它至少能讓你在老年生病的時候請得起人照顧，內容會跟著政府政策配合，彌補政府給付不足的地方。而目前市面上最常見的三種長照險種大約有以下三種：

【長照險太貴 怎麼買才適合我？】

而長照險主要分成兩種給付類型：保證給付型與非保證給付型。所謂的保證給付型，就是保險人跟保險公司會約定：「一旦被保險人符合了長照的資格，保險公司會每年或每月固定給付約定的金額、給付時間有多長」，如果被保險人在這期間內死亡，保險公司會將尚未給付完成的金額一次付給受益人。這類型的商品特色就是會比沒有保證給付的貴很多。

但並不是保證給付型的商品比較貴就比較好，還是得依照每個人的狀況去評估。萬一被保險人在合約期間內死亡，對於他的家人來說，保證給付可以將後面上會領到的理賠親一次領回，這當然比較有保障；但對於單身者、無子女的人來說，選擇非保證給付型的商品，保費會比較便宜、負擔比較少。重點還是要將自身情況去做衡量，請保險業務員推薦適合自己的商品。

【長照險很難陪？】

長照險之所以會有”很難理賠”的印象，有個很大原因是大家還停留在「長看險」的時期，舊長看判定理賠的方法比較負雜且門檻又高，但新的長照險改善了舊有的嚴格定義，也讓理賠限制受寬鬆不少。

另外一個會被人有所疑慮的地方，主要是因為它是以「生活自理能力的有無」來判斷是否理賠，而判斷的依據又是以「巴氏量表」來認定，對於保戶來說，每個醫生認定的標準不同，而且也缺乏第三方認定機構，才會有擔心理賠不成的疑慮。但從申請外籍看護的資格上來看，它是採巴氏量表積分制，也就是滿分100分，80歲以下非特定身心障礙疾病病人，對低標準需要35分以上才符合，但長照險不是採積分制的，它只要有六項評估從巴氏量表狀態描述與長照險條款定義相當，就能達到標準。另外一個缺點就是，每年申請理賠，都要再提供醫師診斷證明，也讓保戶認為太過不方便。

【有醫療險就好啦！幹嘛買長照險？】

每一種險種所保障的內容其實還是有所差異的，以未來老人平均給的人每月的長照費用2萬至3萬來看，跟終身壽險與醫療險比起來，長照險最大的保障，就是可以透過每個月或每一年給付給被保險人一筆錢，以確保他們退休之後，生活可以有基本的保障。

看完以上幾個重點，相信你對長照險就有了基本的了解，趕快評估看看自身的狀況，並連絡保險業務員，挑選適合自己的商品，為自己的老年生活做一點規劃吧!

(Elly)

文章來源：好險網

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