投資型保單成2020主戰場

保險局近日核准國泰人壽附保證投資型保單，保戶躉繳一筆保費後，除了月月配息，身故還可保本，即不扣已領回金額，壽險公司給付1.06倍或1.075倍的總繳保費，訴求「活著當月退俸，走了還可財富傳承」。

這次獲准的保單除了有身故保本，保戶還可以選「活太久」時的保證，即保單95歲滿期時也可保本，不因資本市場波動本金受影響。

附保證投資型保單，國泰人壽之前已醞釀多時，目前已推出三款，一是針對45～70歲的準退休或已退休族，訴求連結月配型類全委基金，月月配息可當月退俸，身故時不扣已領部分，以外幣總繳金額一倍保本，保證費用直接從帳戶經理費裡扣除，這保單最少投保新台幣50萬元，最高可投3千萬元。

據國壽之前統計，50～70歲保戶對此款保單接受度不低，平均投保金額在160萬元以上。

另一款則生存保證加長壽保證，即月月撥回的部分，若遇上資本市場大回檔，淨值低於一定水準時即不再月月配息，這時保戶可以選擇由壽險公司保證，當淨值低於配息門檻時，是由壽險公司接手，繼續月月配息；當保戶活太久，即95歲時可保證領回總繳保費，等於領完月退俸，還是可以領回本金，資產能保全。

第三款則是針對年輕人的保證型投資型保單，訴求的就是定期定額與長期投資，但擔心中途有風險，即提供身故保本的保證。

這次獲准的是國壽第四款附保證的投資型保單一樣是「躉繳」型，但希望將退休規劃提早到35歲就開始，同樣可有月月配息，但保單第四年度才開始提供逐年增加的身故保本，最後是1.06倍或1.075倍的總繳保費，一樣是不用扣中間已領取的撥回金額，可保全資產，同時結合長壽保證，即95歲時也可一倍保本。

今年如國壽、富邦人壽都開始在為附保證投資型保單暖身，在金管會嚴管儲蓄險及利變保單宣告利率後，預估2020年投資型保單戰場將重新開打。