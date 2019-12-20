保險區塊鏈 日額醫療先試辦

加速便民，金管會已要求壽險公會推動的保險區塊鏈2020年11月底要「上鏈」，即電子保單、保單存摺、理賠與保全四大功能正式上線運作，因應龐大的保單通報資訊，壽險公會20日也已確定由中華電信承包更新資訊系統，以期未來成為壽險「聯徵中心」。

電子保單已完成相關試辦工作，隨時可上線，近期將由新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽與南山人壽等五家壽險公司，先試辦日額醫療通報功能，即保戶向其中一家申請理賠，交一份醫療證明，另外四家有承保同一保戶日額醫療險的壽險公司，都會接到通報，同步理賠，保戶可省去一家一家申請理賠的功夫，且理賠速度也會加速，約1～3天就可全數撥款。

因應金融科技發展，保險局長施瓊華已指示，由壽險公會出面組織壽險公司推動試辦、發展保險區塊鏈，讓保險服務能更便捷、更親民。

明年底前，保戶新投保的保單都可以是電子保單形態，且運用區塊鏈技術進行保存、變更，保戶若要變更地址、電話、電子郵件信箱等保單保全，只要向一家申請，系統就會出現保戶投保其他家壽險公司保單是否也要同時變更的詢問，等於一次可搞定同一人在各公司的所有保單。

壽險公會表示，電子保單先由新投保的保單開始推動，未來再逐步加入舊保單，成為保單存摺，保戶一查即可將其作為要保人、被保險人的全部保單全都顯現，要作保單健檢、檢視保障缺口、進行保單管理或申請理賠都會更為便利。

在理賠最頻繁也最繁複的醫療險部分，將先由五大壽險公司先領頭試辦，並從最簡單的日額醫療險開始，進行保單上鏈後的通報系統，即保戶向五大公司中的其中一家申請住院日額理賠，該公司就會立即通報同一保戶在另外四家公司的日額醫療保單，啟動理賠，未來若試辦順利，會有更多公司逐步加入通報體系。

壽險公會表示，四大服務需要更新資訊系統，因此在招標後確定由中華電信承包後續資訊工程，2020年保險區塊鏈服務將逐步上線。