老年花費比想像多！從這3方向檢視退休規劃

台灣高齡化的速度是全世界最快的國家之一，不只政府規劃了一連串的長照政策，就連學校也成立了「高齡長照產業人才培育基地」，以因應未來長照人才的需求。當這個社會都在同步建構一個健全的長照環境的同時，你的保險規劃，是否也跟上腳步了呢？

高齡化社會是生活在台灣無可避免的問題，雖然政府規劃了「長期照顧十年計畫2.0」，但是其中還是有許多令人隱憂的地方，新聞中經常看到安養中心老人超收、或是安檢沒有通過而導致悲劇的新聞，住在裡面的老人得不到完善的照顧，讓人不禁擔心幾十年後，自己未來的老年生活到底能不能好好地渡過。

老年花費比你想像中的大！你真的敢安心變老嗎？

根據國發會的推估資料，未來50年內的扶老比將上升至超過4倍，也就是說現在你養你父母需要花費50萬，但等到50年後，你的子孫要養你，就必須要花4倍的金錢，也就是200萬元。這會造成子女極大的壓力；若是不婚不生者，這後半輩子的花費則全都要靠自己。如果可盡早做好規劃，不但可以讓小孩壓力不那麼沉重，也能保障自己老年可以好好善終。

那到底該如何來規劃？以下幾個方向可參考：

1.退休金是否足夠？

先行計算自己大約需要多少退休金，並從年輕開始進行財務規劃。可以利用「自願提撥」來加快退休儲蓄，或是利用儲蓄、投資等方式來累積財富。

不過建議在估算退休金額時，必須把通貨膨脹的變數也計算進去。此外，除了生活費，也必須把生病的醫療費用也考慮進去。

2.安排後半人生

退休並不是人生的結束，而是另一階段人生的開始，如果說退休後沒事情做，不但心靈上會覺得空虛，身體機能也會退化的更加快速。建議可以找自己有興趣的事情、或是年輕時想做卻還沒做的事來做，規劃第二事業也是不錯的選擇。

3.保險規劃

生病是老年人最避免不了的事情，人老了，身體機能自然而然也會隨著時間而慢慢退化，一堆病痛就會跟著到來，進醫院的次數越來越多、吃的藥種類也會越來越多。如果可以趁著年輕時，規劃好適合自己的醫療險、長照險、失能險，可以避免花費太多醫療費與看護費用。

文章來源：好險網

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