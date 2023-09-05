慧洋8月每股稅前賺0.19元 樂看散裝需求

慧洋-KY（2637）今（5）日公告8月財報轉盈，單月合併營收12.4億元、年減40.17％，8月營業利益0.72億元、年減91.4％，稅前盈餘1.42億元、年減82.31％，每股稅前盈餘0.19元；累計前八月合併營收107.92億元、年減39.23％，稅前盈餘15.36億元、年減82.49％，每股稅前盈餘為2.06元。

慧洋表示，受到巴拿馬運河一帶乾旱問題，導致船舶等待與繞道拉長時間，影響該區域船舶周轉天數，自8月中旬起船舶運價及指數向上攀升，其中中小型船舶回升幅度較高，由於慧洋租金採預收方式，部分指數連結船舶的營收成長預期會遞延反映在9月。

展望後市，慧洋樂觀北美進入穀物收成旺季，加上巴拿馬運河塞港問題持續影響，可望推升運價及指數反彈向上，而慧洋擁有最大數量船隊與最高比重節能船，並積極採取優化、輕齡化船隊布局，將有助取得市場先機。

慧洋日前公告交付新造船一艘NOx第三期環保節能船，今年總計將交付7艘新船，並依市場價格積極處分老舊船舶。慧洋指出，由於通膨因素及環保法規導致新造船造價漲幅偏高，加上二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，8月公司再處分兩艘舊船，認列處分利益約600萬美元；今年截至目前，慧洋已處分9艘舊船，總計認列處分利利益約2,800萬美元，後續將維持汰舊換新政策。

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