華航北美全盈 50年來首見

華航在北美市場繳出創紀錄的全「盈」佳績，受惠高票價、高載客率，5大航點全面賺到超額利潤，是開航逾50年以來首次，累計前八月北美載客率平均9成，高票價較疫前增加逾5成，接下來租機、增班、新增航點三箭齊發，更要衝高市占。

北美之於華航，有三大重要戰略意義，一是疫後爆發性成長，上半年國人出國目的地人次排名，美國以近23萬人次居長程線之首；二是北美地區亞裔移民族群上看3,000萬人，包括兩岸、菲律賓、越南等都有數百萬人），形成往來北美與亞洲的龐大轉機商機；三是長程線反映高票價、高載客率雙高行情，疫後長程線也是首度賺贏區域航線。

華航資深副總陳奕傑4日表示，北美航線是華航的重中之重，但到底是要集中火力，還是遍地開花，是現在華航也是各大航空公司面對的抉擇。北美市場對台灣作為轉運樞紐來看，是超乎想像的大，所以華航不僅要「盈」，也要衝高市占。

華航目前在北美有洛杉磯、舊金山、安大略、紐約和溫哥華等5大航點，透過增班加密航網，每周提供近40班往返北美航班。上半年北美地區營收年增近19倍，較疫情前的2019年同期大增98％，北美在華航全球營業占比較2019年自15％大幅成長至25％，累計載客人次51萬、成長4.08％，轉機收入占比從37％拉高至46％，都在疫後寫下營收、載客、轉機客三高佳績。

華航累計前八月北美載客率平均9成，高票價較疫前增逾5成。法人估，華航北美第三季營收可望創單季新高，第四季目前訂位率維持在逾9成，獲利也會不錯，且樂觀預估，高票價有機會延續到2025年。

華航表示，在疫前美洲客運市場即逐年成長，疫後被壓抑的求學、探親、商務需求湧現，帶動客運營收飛揚，助華航繳出比疫前更好的獲利表現。

為了即時增班、開點搶商機，華航砸大錢規劃引進4架A350-900租機，首架租機預計第四季交機，最快明年首季加入營運，第二架租機也在洽談中，預計明年下半年復航西雅圖。

還有台積電效應聚焦的鳳凰城，華航美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟透露，短短7、8個月間亞裔人口增加1.5萬人。據了解，華航可能初期可能以企業包機方式，打進台積供應鏈市場。

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