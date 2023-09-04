MG熱銷 中華飆上新天價

受惠MG品牌今年來熱銷超預期，再加上擺脫業外虧損拖累，中華汽車今年來成為法人追捧標的，上周法說會後更吸引大量買盤進駐，三大法人連日買超，4日股價一舉衝上108.5元漲停鎖住，飆上新天價，三大法人合計續買超7,807張，外資單日買超6,644張更創第二大紀錄。

裕隆集團上周舉行聯合法說會，中華、裕隆及裕融三家公司聯袂報喜，就股價來看，投資人對三家公司後續營運動向頗為買帳，而中華隨著ZS上市可望推升MG銷量繼續成長，成為市場關注焦點，是聯合法說會上法人提問最熱絡的公司。

中華上周法說會同一天發表全新小休旅ZS，以74.9萬元「超規滿配」單一車型上市，中華MG設定初期月銷目標約500輛，不過，由於汰舊換新價不到70萬即標配大天窗及Level2智慧駕駛輔助系統，定價策略頗具競爭力，市場看好月銷量將可大幅超越公司設定目標。

中華表示，MG銷售開紅盤，除ZS之外，第一款車HS在8月領牌1,077輛，續為國產中型SUV市場銷售冠軍，領牌已連續四個月突破千輛，以目前產能約已達1,500輛，為加速交車，年底前將可提高至1,800輛。

MG自去年上市以來累計銷量已逾8,000輛，在HS持續熱絡、ZS接下來銷售更看好的情況下，中華內部也看好，今年MG在台銷量突破3月設定的1.2萬輛年銷目標不是問題，且若以年底產能拉高至1,800輛以上，明年銷量有機會進一步挑戰2萬輛以上。而除MG之外，中華接下來還將發表ZINGER，若再加上電動二輪eMOVING已經推出全新機種EZ-R銷售動能同樣熱絡，下半年業績成長動能佳。

隨著今年不再有業外虧損陰霾，中華上半年已賺進半個資本額，每股純益達5.55元，創歷年同期新高。在旗下四輪二輪皆陸續有新車動能挹注下，法人樂觀中華今年將改寫歷年紀錄，且因明年還有去年轉投新安東京的「稅盾效益」，明年實質稅率降至5％。

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