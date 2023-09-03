需求增加、飼料價高 雞蛋4日起調漲3元

蛋價委員會今天決議，由於開學後營養午餐需求、飼料價格持續高檔，本週蛋價漲新台幣3元，產地價每台斤43.5元，批發價53元。

中華民國蛋價委員會今天開會，決議自明天起，批發價、產地價皆調漲3元，產地價每台斤來到43.5元，批發價來到53元。這也是國內蛋價從6月中兩波降價後首次調漲。

中華民國雞蛋運銷合作社理事主席吳天福訴中央社記者，一來是開學後市場需求浮現，二來是飼料價格持續維持高檔，對蛋農來說，負擔相當嚴峻，因此會中決定調漲蛋價。

至於未來是否還會調整，吳天福表示，接下來會再觀察產銷情況，以及蛋雞復養情形等。

農業部畜牧司副司長李宜謙告訴中央社記者，關於蛋價調漲的消息，農業部尊重產銷雙方的決定。

李宜謙認為，由於開學後有學校營養午餐，且近期受到颱風影響，民眾也會囤蛋，因此才會需求量增。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3359萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量回升至11萬4500箱（每箱約200顆）。

然而，國人每日需求量約12萬箱，目前生產量仍稍嫌不足。李宜謙強調，農業部有6000萬顆進口雞蛋滾動倉儲的量能，隨時都能與加工業者替換國內的生鮮雞蛋，優先釋出給國內的民生消費需求，因此供應不會有問題。

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