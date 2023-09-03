台中市不動產代銷公會 9/7理事長交接

台中房市2022年推案金額創下4,502億元的歷史新高紀錄，2023年甚至有機會再度超越去年締造的推案金額！隨著全台各地建商紛紛搶進大台中推案，造就了不動產代銷產業的蓬勃發展，台中市不動產代銷公會旗下的會員家數逐年攀升，目前總家數已經來到227家，規模居全國第二大！台中市不動產代銷公會預計9月7日舉辦第七屆、第八屆理事長交接典禮，由寶利發興業總經理蘇興民交棒給三優利總經理林聖力。

台中市不動產代銷公會第七屆理事長蘇興民表示，隨著台中大型開發投資案如水湳經貿園區成型，以及新興重劃區如14期、13期已陸續開發，在他任內無論推案量或成交量都有顯著成長。蘇興民109年出任理事長時，會員家數為122家，如今會員家數已經增長到227家，目前人數有241位，顯示不動產代銷產業近幾年來的蓬勃發展。

即將接任台中市不動產代銷公會第八屆理事長的林聖力表示，上任後，將扮演與台中市政府地政局溝通的角色、同時協助會員再成長，所以本屆的口號是「傳承，回歸，連結」！他說，從逢甲EMBA學長蘇興民手中接下理事長，就是「傳承」；規劃恢復公會旗下八大委員會的原有功能，凝聚所有會員的向心力，就是「回歸」。

林聖力從逢甲EMBA畢業後，認識到與大學連結、重新學習的優點，因此希望會員們能夠找機會再重新學習，把教育推廣委員會的功能發揮出來，讓產學能夠交流；另外，各大學每年都有應屆畢業生，林聖力期望藉由這個平台，引導相關科系的學生從事不動產相關行業，讓他們學以致用，透過同業或理監事團隊到學校去擔任業師，指導學生學習與提供實習機會，讓學生提早了解不動產行銷相關的工作。

不僅如此，由於政府相關政策壓制房地產行業的發展，林聖力希望未來能夠跨出台灣，帶領團隊到國外參訪學習，甚至有機會去爭取代理國外地產業在台灣的業務。