北市預售單價 百萬時代來了

房市多空力道相互拉扯下，房價呈現盤整並未下跌，北市每坪百萬預售屋也從蛋黃區擴大到蛋白區，一向平價的文山、萬華兩區，預售個案最高成交單價均逼近每坪百萬元，房市專家認為，供給缺貨、小坪數當道，台北市12個行政區最高房價全面達到百萬的時代，明年就能看到。

據實價登錄顯示，文山區車前路的「岳泰峰華」今年4月最高單價達每坪98.9萬元，推升過去從未曾有百萬房價的文山區，距離三位數僅一步之遙；同樣過去被視為房價較低的萬華區，去年底貴陽街的「貴暘御景」也將萬華區的房價天花板，推升至每坪97.1萬元。

台北市12個行政區中，早年僅蛋黃五區才能達到房價三位數的水準，隨著房價節節高漲，如今大安、信義、松山、中山、中正蛋黃五區精華地段最高房價，早突破每坪200萬元。

最高房價百萬房價區域持續外擴，南港區隨東區門戶計劃推動，豪宅「世界明珠」創下每坪186萬元區域高價，近期大同區「國王雙子星」也創下每坪151萬元高價，北市僅萬華、文山區目前尚未有最高三位數房價。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，房市在升息、打炒房政策等不利因素籠罩下，普遍預期房價今年會修正，不過由於平均地權條例修正案7月上路、且不回溯既往，帶動預售市場3～6月上車潮，出現一波小陽春，房價在第二季出現一個重要拐點，有止跌反彈跡象，8月政府再推新青安房貸政策，也激勵首購族信心，帶動一波房價上揚，預期這樣的溫度會延續至明年。

何世昌說，全台各都會區多頭時期，漲幅最小的都會區就是北市，不過土地供給稀有，危老、都更進程緩慢等因素，難提供大量新屋供給，支撐了高房價，具創造單價能力的小坪數產品更推升單價，北市各蛋白區全面見到最高百萬房價，明年應會看到。

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