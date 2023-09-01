材料-KY 下半年獲利優於上半年

材料-KY（4763）受惠絲束與醋片銷量成長和漲價效益，上半年EPS以22.65元賺贏去年全年，並改寫年度新高；隨著國際醋酸價格持續上揚，材料-KY目前訂單能見度佳，加上新產能持續開出，法人看好，下半年獲利將明顯優於上半年。

營收連續七個月改寫新高的材料-KY，前七月營收48.49億元，年增119％，法人預估今年營收有機會挑戰百億大關，近日在特定買盤拉抬下，股價強漲，1日以990元作收，漲幅5.76％，逼近歷史新高997元，不排除有躋身千元俱樂部機會。

材料-KY因自製醋酐成本結構改善，及絲束產能擴增出貨比重較多，漲價效益顯現，第二季營收、獲利雙創新高，毛利率60.64％，獲利季增1.06倍，年增4.33倍，EPS達15.21元。

材料-KY 7月營收9.2億元，月增10％、年增147％，續創新高，法人預期8月營收可望再創新高，第三季獲利可望優於第二季。

材料-KY目前訂單能見度佳，年度訂單陸續談妥。3、4月已陸續完成絲束廠新產能8,000噸、9,000噸，目前年設計總產能為37,000噸；而醋片廠亦已於6月完成3,000噸擴產，年產能達33,000噸，由於新產能開出也推升營收向上，成長動能可望延續到明年。