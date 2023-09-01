三大飲品包材廠 擴產效益顯現

炎炎夏日飲料與飲品熱賣，三大飲料與飲品包材廠-宏全（9939）、福貞-KY（8411）及吉源-KY（8488）最近持續擴產或投產迎商機。宏全1日表示，集團下半年新增產線，包括漳州無菌飲料廠增設第二條生產線，資本支出12.1億元，8月投產；浙江衢州廠資本支出3億元，預計11月投產塑蓋、蓋帽及瓶胚。

另宏全持續擴大投資規劃，8月通過大陸清新廠，新增生產及週邊設備資本支出2,466萬美元，折合新台幣約7.6億元，主要因應某家國際飲料大廠長期飲料成長需求，配合客戶投入新增產線。

宏全表示，目前飲料旺季客戶下單暢旺，加上中元節、中秋節檔期，各大量販通路促銷下，飲料銷售亮眼。法人預估，宏全第三季營運應有強勁成長力道，加上大陸漳州廠無菌第二線新產線投產，在新的營收及獲利加持下，樂觀看待宏全第三季會有不錯的表現。

宏全在印尼西爪哇Karawang地區斥資逾4.47億元購地後，將投資23.6億元興建KIIC廠與設置生產線，擴大印尼市場布局。

同樣地，福貞旗下陝西廠目前先小訂單試產，按進度規劃中秋節旺季前，進行投產，主力客戶為大陸知名啤酒品牌，年產能6億支，預期每年可貢獻人民幣3億元營收，是福貞繼去年山東廠第二條產線順利投產後，又一處大陸新廠投產。

大陸出現報復性旅遊成長，帶動消費力逐步回溫，品牌商陸續推出新品搶市，帶動福貞二片式鋁罐、三片式鐵罐及罐蓋等產品出貨增加，可望推升第三季合併營收。吉源旗下大陸廣東廠區建置第二條鋁罐生產線，第一階段將投資新台幣6億元，建置500ml大容量罐型產線，年產能約5億罐，今年第三季旺季放量。吉源透露，第二階段將再投入2億～3億元，提升產線速度，年產能可再增約3億罐。