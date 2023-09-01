長聖訂單爆滿 上修今年營收目標

長聖（6712）受惠細胞委託製造訂單暢旺，8月合併營收7,880萬元創新高，月增30％、年增38％，連八月成長。目前訂單排程已至明年，下半年營運看漲，長聖上修今年營收目標至7.4億～8.3億元，法人估全年獲利可望較去年倍數成長。

長聖累計前八月營收4.16億元，年增6.82％，上半年EPS 2.22元，逼近去年全年的2.95元，法人看好今年力獲利有挑戰半個股本實力。

長聖表示，優化第二代樹突細胞疫苗（ADCV02）產品與中國附醫攜手合作治療「實體癌第四期」計劃案獲衛福部核准，適應症包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌、攝護腺癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌與肺癌等九大癌症。

ADCV02不僅在配方及檢測項目進行優化，製程與檢測時間縮短一個月，整體療程更具彈性，比起第一代產品，第二代ADCV02的毛利率提高10％～15％，增添營運動能。

長聖總經理黃文良表示，細胞治療可以延長許多癌末病患存活時間，與其他標準治療如放化療相比副作用少，並提升或維持病患生活品質。長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，如已優化的ADCV02、不須取腫瘤即可製作的Gamma Delta-T細胞與樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞DC-CIK（WT1），都在細胞製備的時間上取得進展，縮短患者等候時間，同時提升毒殺癌細胞效果，為患者帶來更多希望與福祉。