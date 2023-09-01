嘉義Holopark將開幕 光宇Q4衝

光禹國際（6595）搶賺國旅商機卻碰上颱風攪局，8月31日宣布嘉義Holopark羊角藝術村順延至10月開幕，第一期南區將開放萌寵家族、咩咩上樹樂園、美食餐廳、AR魔法森林四大區域，趕上雙十連假開始的年底國旅旺季，開幕紅利將挹注第四季營運表現。

光禹上半年小虧650萬元，虧損幅度較去年同期大幅收斂，累計前七月營收1,459萬元、年減31.88％。隨著今年幾項大型開發標案陸續進行，將帶動營收向上，並規劃明年轉創新版上巿。

光禹是國內首家以文旅科技項目上櫃的公司，目前在高雄、嘉義有二大場域商轉，除嘉義Holopark羊角村迎來開幕紅利，還有高雄Holopark 5G元宇宙虛實整合應用吸睛。

光禹董事長字維新表示，Holo Park羊角藝術村與南故宮、嘉義科學園區將連成一氣，加上嘉義阿里長山野綠景，讓羊角藝術成為台灣野奢酒店代表，也要搶攻國際渡假型的高端旅遊巿場。

根據光禹的規劃，緊臨故宮南院的嘉義微創文區要有科技力加值，配合新竹科學園區開發案的規畫，能容納未來近10萬名科技新貴，同時具經濟及觀光價值。

光禹以全息互動、AR／VR數位科技，在嘉義打造文化旅遊園區，整合地方文化應用，開創嘉義縣文化科技觀光產業。第二期將透過最新全息及數位科技規劃世界聯合沉浸藝術中心、親子互動多媒體、光影水樂園等建設，並在園區內闢建ESG相關設施，第三期將對接野奢高端旅遊巿場，同時滿足短期旅遊及藝術巿場。