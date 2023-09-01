逾200人投履歷！高雄首間唐吉訶德太夯了

日本零售連鎖品牌唐吉訶德「DON DON DONKI」將插旗高雄，在台第3家店將落腳於高雄大立百貨，預訂今年第4季開幕，將打造全台最大的千坪店鋪。高雄市勞工局將於明日舉辦聯合徵才，而唐吉訶德也將招兵買馬，包含熟食部、商品銷售及倉儲和收銀部開出97個職缺。

高雄市勞工局將於2日上午於福誠高中舉辦大型徵才活動，其中備受關注的唐吉訶德高雄旗艦店，也開立11項職務，共有97個職缺，月薪最低為2萬8000元，主管職缺則為3萬7000元起，兼職工讀生時薪為180至190元。

8月份唐吉訶德就曾在高雄辦理過單一現場徵才，8月9日有146人次投遞履歷，8月24日投遞履歷98人；9月份另有5場次該公司分部門徵才活動，採預約制，每場開放60人預約。

這次大型徵才活動共有53家知名廠商，行業涵蓋服務業、百貨零售業、電子科技業、製造業、住宿及餐飲業，包含台積電、三元能源、三芳化學徵各類工程師、技術員、管理師；築間餐飲、La one、華儷國際及新光三越等企業釋出儲備幹部、銷售主任、廚師、店長及美容顧問等多樣職缺，總計超過1500個工作機會，平均薪資達3萬8000元以上。並搭配「專案缺工就業獎勵」，求職者符合資格，經推介從事專案職缺，上工滿30日就有機會領取就業獎勵金。

（中時 洪靖宜）

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