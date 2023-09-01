買氣未受鬼月影響 8月車市總銷達3.5萬輛

8月中旬起進入傳統的民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變，以及各車廠促銷策略成功下，汽車市場買氣並未受到太大影響，8月總市場達3.5萬輛，年增2.9％，累計前八月總市場登錄31.26萬輛，年增13.4％，為近18年來同期新高，市場表現持續優於預期。

車業龍頭和泰車旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌於8月合計登錄1.17萬輛，市占率33.1％，仍持續分占國產進口雙冠軍。其中，TOYOTA品牌8月登錄台數9,876輛，年增8.5％，單一品牌市占率27.9％。

和泰車表示，TOYOTA主力車款表現依舊亮眼，人氣最高的COROLLA CROSS單月領牌數3,079輛，持續蟬聯全車種及休旅車的銷售冠軍；而進口SUV霸主RAV4領牌來到1,825輛，持續站穩進口車銷售第一的位置。

至於輕型商用車TOWN ACE，和泰車表示，亦持續創下連霸紀錄，8月領牌1,354輛。Altis也有1,196輛，這四款車一共囊括市場熱銷前五大車款的前四名。

而集團旗下豪華品牌LEXUS在主力車款NX領牌750台的帶動下，其他車款也有優異表現，以1,834輛持續穩居高級車市場8月及前八月累計銷量冠軍。

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