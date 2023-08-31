國城定潮法式和日式料理 共摘米其林3顆星

國城建設位於亞灣的豪宅「定潮」，一樓由國城集團經營的Sho（承）日式料理、以及Liberté法式料理，去年分獲米其林一顆星，今年更上一層樓，Liberté法式料理摘下2星米其林，而Sho日式料理續得一顆星，這也是高雄和台南第二年納入米其林評選之後，唯一同一家企業摘星的2家餐廳。

位於高雄亞灣區的豪宅建案「定潮」，耗時超過12年規劃，全案於今年正式完工，國城建設不僅聘請新加坡SCDA建築事務所、Aman御用設計師JAYA Ibrahim、澳洲TFB燈光、日本庭園大師枡野俊明、日商大林組等國際知名團隊跨海打造，2019年更力邀米其林雙星主廚長谷川在佑、武田健志進駐，分別開設創意懷石料理「承Sho」及法式料理「Liberté」。

國城建設副總經理洪嘉聰31日表示，最初邀請兩位主廚來台展店，為的就是希望能夠將精緻生活帶入高雄，為城市質感升級盡一份心力，如今，承Sho與Liberté兩間餐廳不負眾望，連續2年獲得米其林殊榮，對主廚及國城而言，都是很大的肯定，國城建設未來也規劃將更多米其林星級餐廳帶進高雄，提升高雄在國際間的能見度。

今年晉級米其林二星的創意法式料理「Liberté」，為日籍主廚武田健志首家海外店，武田健志於日本東京經營的Liberté a table de TAKEDA曾連續5年獲得米其林一星，2019年在國城建設邀約合作下，決心跨海展店並落腳於高雄，武田健志表示，能夠獲得二星的肯定真的非常光榮，未來也會持續帶給大家更美好的餐食體驗。

而由日本二星主廚長谷川在佑領軍的創意懷石料理「承Sho」，為米其林二星、2022亞洲前50最佳餐廳榜首「傳Den」的姊妹店，並由長谷川在佑的副手藤本詳一來台親自坐鎮承Sho主廚，其料理風格結合日本文化及台灣在地食材，跳脫傳統方式打造新派懷石料理。

主廚長谷川在佑也將於9月6日來台，與姊妹店「承Sho」，舉辦為期2天的首場聯彈星級餐會，也是藤本詳一首次以主廚身份，與長谷川在佑舉行聯彈餐會，洪嘉聰表示，「承sho」開幕初期因遇疫情等影響，致使長谷川主廚當時無法親自前來台灣。

然而這段時間，主廚仍不斷以電話和視訊的方式，關心餐廳的發展與成長，這次主廚終於有機會來台親睹由他一手打造的餐廳，並一顯身手，活動一開放即獲得熱烈回響，目前已是預約額滿狀態。

房地產界人士表示，觀察全省建案中，不乏邀請名廚進駐的案例，而位於高雄的國城「定潮」，就具備強大的號召力，吸引各界大師集結在此，因為，定潮為Aman集團御用設計師JAYA Ibrahim生前唯一海外住宅案，也是日本禪庭大師枡野俊明在台唯一作品。

而此次在台獲得米其林殊榮的主廚，本身就具國際知名度，在海外拓點也相當的謹慎及保守，竟也不約而同落腳於高雄，足見國城「定潮」本身的魅力深受各界專業人士肯定，也是業界難得一見的創舉。