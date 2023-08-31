台南大東夜市鬧分家 團隊經營者出面了

台南大東夜市近日因新舊團隊各擁經營權，9月中旬將以「大東夜市」、「大東東夜市」陸續在原址開張，攤商29日、30日接連到議會陳情，訴求原攤原擺，原經營團隊吳姓業者今天出面表示，原攤原擺有難度，畢竟不同經營團隊且收租標準也不一，怎麼原攤原擺？他也澄清，大東夜市營運23年來從未向攤商收取權利金，應為攤商私下交易。

已有23年歷史的大東夜市，因土地重新招標，29日是最後一晚營業，30日起開始內部重新整修，9月11日將重新開張，而新團隊大東東夜市則訂於9月18日開張，但因兩方經營權紛紛擾擾，話題不斷，超過200位攤商生計受損，昨天集結議會陳情，希望能有一口飯，也希望市府居間扮演溝通橋梁。

台南市政府市場處表示，已邀集新舊經營團隊及攤商代表將於9月6日共商溝通，前提會以照顧攤商生計為優先，針對攤商提出「原攤原擺」訴求，會盡可能居間協調促成，。

由於有攤商指繳了權利金卻淪為一場空，原團隊吳姓業者今天出面澄清，大東開張以來從未收取權利金，僅每半年收取一次2萬元租金，相關權利中也清楚載明「未經主管單位同意不得轉讓使用」，可能有些攤商私底下交易，才導致風波。

面對夜市爭議不休，吳姓業者強調實屬無奈，指大東夜市占地2200坪，2／3屬於台南市政府、1／3屬於台南市農會，其中市府土地租期到8月31日，市府日前重新招標，因原團隊的吳姓經營人沒得標，才會分裂成兩場夜市的現況。

原大東團隊取得700多坪土地，將有242格，其中90格將做餐飲，已全數招商完畢，新團隊則有478格。他說，由於新業者得標金額高，租金也因而調漲8成，原團隊雖希望能統一租金，延續一格攤位一天250元的租金繼續經營，但新團隊堅持1天450元，雙方無法取得共識，各自將開張營運。

未來的大東夜市場址靠近崇善路，新團隊大東東夜市則靠近東區監理站這邊，但吳姓業者也說，消費者來逛不會感覺有什麼差異，「都一樣擺攤做生意」，「沒什麼楚河漢界啦！」他也強調，基於未來還是要在同一個場地做生意，他也釋出善意，將原本地上物及電力設備以500萬金額轉讓給新團隊，「這些設備要重新申請，沒2、3個月起不來」。

（中時 曹婷婷）

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