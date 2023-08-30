風電3-1期 法國電力再生能源與台亞簽約

據悉，法國電力再生能源（EDF Renewables）與台亞風能已在今日完成台灣環洋離岸風力發電計畫行政契約簽署程序。而經濟部先前展現力拚五家全到位的企圖心，雖然距截止收件仍有幾小時，但知情人士透露，五家有望能全到位，不致有人棄權。

今天是離岸風電3-1期最後簽署行政契約的大限日，五家先前表達有意簽署的開發商，由CIP率先在周一（28）先遞交履約保證金10億元的正本函給經濟部，完成行政契約程序，並展現力挺經濟部離岸風電政策的誠意和決心。

其餘風睿能源也已簽署行政契約，最後履保金的程序也可望完成。剩下三家未簽署開發商，如法國電力EDF和台亞，則率先在下午對外宣示已完成所有文件資料交卷及行政契約簽署程序，後續還有科里歐永續能源（Corio），及天豐新能源。知情人士透露，雖然距最後交卷還有一些時間，有些資料尚未完全送完，但應不至有任何一家會棄權，經部拚五家全到位應可望實現。

法國電力EDF先前雖曾拜會經長王美花，就行政契約細節內容要求放寬，但經濟部說明後今天也正式完成簽署，並發布新聞表示，其和台亞合作的台灣環洋風場，是在2022年12月獲區塊開發第一期2027 年完工併聯、獲配容量440MW專案開發權。該風場為法國電力再生能源與台亞風能在台灣第一個離岸風電專案，完成行政契約簽署代表雙方將持續在亞太地區深耕，支持台灣能源轉型。

台亞風能總經理劉弟勇也表示，台亞風能對能夠貢獻台灣風電區塊開發深感榮幸，這也標誌團隊的努力合作成果獲得外界肯定，台亞會以穩健的團隊及積極的企圖心持續參與台灣 離岸風電開發，包括明年即將啟動的區塊開發競標3.2期及浮動式風電示範案。台亞風能也會積極與中央及地方政府合作，與地方溝通並深入社群，以及落實區塊開發產業關聯政策並協助本土供應鏈發展，讓環洋案場和彰化一起共榮發展。

法國電力再生能源和台亞風能分別持有環洋專案80.1％和19.9％股權。環洋專案位於彰化縣外海，風場範圍約53 平方公里，水深約為 15至45公尺。該風場將採用固定式水下基礎，預計每年發電量可達約 16億度電，約可供應46萬戶家庭一年用電所需。

法國電力表示，會將豐富的風場開發經驗與專業技術導入台灣，其在全球擁有超過十年離岸風電專案開發、建設、營運和維護的經驗，包括浮動式離岸風電技術，並在如美國等競爭激烈的市場取得成功，因此期待在台灣進一步投入浮動式離岸風場專案開發。

法國電力再生能源集團（EDF Renewables）國際業務部總裁 Frederic Belloy 表示，今天完成行政契約簽署，是非常重要一項里程碑，意義非凡。台灣是亞太地區離岸風電開發進程最快、且最具潛力的市場之一，預計2025年將達到5.7GW的裝置容量。

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