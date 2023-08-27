國籍航空載客創高 長榮登載客王

國籍航空全球搶客寫疫後新高，連外籍航空也眼紅加速復航台灣搶市。根據民航局最新統計，7月國籍航空總載客數逼近300萬大關，距離3月突破200萬人次僅相隔4個月。業界指出，暑假國人瘋出國、國際轉機客增加，是帶旺航空業的兩大功臣。

其中，載客王首推長榮航空，7月載客數為疫後首度突破百萬，中華航空載客逾87萬人次，緊追在後；論載客率，台灣虎航7月載客率近9成，居所有國籍航空最高。業界預估，7、8月客運收入將是今年高點，到明年農曆年前都會不錯。

接著9月，大陸東航、南航及韓國低成本易斯達航空等，都將增加航點復飛台北，荷航等歐美長程客運線將在冬季復飛台北。

7月國籍航空大賺全球旅運生意，業界指出，主要受惠暑假國人瘋出國、國際轉機客增加等。尤其國人受通膨影響相對小、旅遊購物都喊衝，根據日本外國遊客消費額排名，台灣旅客4至6月在日本累積花費1,739億日圓（約合新台幣382億元），居各國前往日本旅遊之冠，成為外籍航空搶載貴客。

據民航局統計，國籍航空7月載客數逾297萬人次、月增2.77％，累計前七月載客數逾1,717萬人次，不論7月、前七月載客數8成都來自國際及兩岸航線。

對照航空四雄7月營運表現，受惠日、韓東北亞航線與歐、美長程線，高載客率、高票價的榮景，長榮7月營收186.92億元、創新高，華航7月營收164.92億元、寫第三高，航空雙雄客運收入年增皆逾4倍，星宇航空7月營收22.66億元、創新高，台灣虎航7月營收12.63億元、創新高，客運收入分別年增17倍、22倍。

7月載客數最多是長榮航空1,030,618人次，其次為華航874,452人次、立榮333,295人次、星宇249,688人次、華信245,950人次、台灣虎航232,348人次；論載客率，最高為台灣虎航89.09％，其次為立榮86.56％、長榮85.09％。

政府9月起恢復第三地陸籍人士來台觀光，初期每日2,000人次，華航9月底將恢復松山-福州航班，評估復飛南京、武漢等。

延伸閱讀

客貨Q4旺起來 航空今年營運戰新高

開放陸團客 航空雙雄股價添燃油？

航空股複製航海王走勢?網曝3原因很難

軍工股三悍將 今年營運勝去年

軍工航太暖場秀冷了？ 法人這麼看