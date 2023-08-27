台積2奈米布局高雄 網：一堆韭菜進場炒房

台積電本月證實投資高雄2奈米新廠先進製程，計畫於2025年量產，而台積電將進駐楠梓也帶旺房價表現，一名網友在PTT發文稱「怎麼高雄一堆韭菜進場炒房？」，引發熱烈討論。

台積電到高雄設廠一波三折，台積電總裁魏哲家今年4月20日在法說會上表示，高雄廠將彈性調整，把28奈米轉為先進製程，不過，後續開發期程等細節遲未對外說明。8月初台積電董事會則通過高雄2奈米新廠先進製程，計畫於2025年量產。

一名網友表示，他最近發現高雄板上多軍氣勢雄壯，每個都掃好幾間預售，沒想到一個台積電，讓整個高雄瘋狂，放在其他五都也沒那麼誇張，「南部仔炒房炒到六親不認也是滿狂的」。

該網友直言，高雄房市上半年死魚盤不買，結果現在才一堆韭菜進場買，「上半年價格隨你砍一堆急脫手，下半年人家喊一堆韭菜就去抬轎了」。他更透露自己在楠梓區也有入手房產，坦言「已經談好價格賣了，感謝韭菜抬轎。」

有人認同原PO說法表示，「追高殺低永遠是一般人的天性，賠錢的永遠是菜籃族和散客」、「認識的台積電人他們都自己下場買2字頭」；但也有網友說「趁現在認錯追高，要等漲一段在追嗎？」、「第二波炒作讓第一波的解套，第二波再等第三波」。

文章來源：https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1692749755.A.13F.html

（中時新聞網 邱怡萱）

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