開放陸團客 航空雙雄股價添燃油？

陸委會宣布開放陸客團，每日限2,000人次，法人認為，後續政策開放進度的快慢仍取決於兩岸關係的互動，倘若兩岸人流限制完全開放之後，將有利航空公司兩岸往返人次的回溫，但評估目前此政策對於股價的題材性效益將大於實質獲利貢獻的程度，維持華航（2610）、長榮航（2618）「中立」投資建議。

陸委會宣布，因應兩岸民眾旅行旅遊與商務需求，恢復第三地陸客來台，觀光方面，自今年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請許可來台從事觀光活動。陸籍團客來台規畫初期每日限額2,000人次；我方旅行業組團赴陸，則依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2,000人次為原則。未來將循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日起，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

群益投顧認為，後續政策開放進度的快慢仍取決於兩岸關係的互動，倘若兩岸人流限制完全開放之後，將有利航空公司兩岸往返人次的回溫，惟兩岸航線在疫情前僅一線城市航點獲利率較佳，故政策開放後航線載客率的變化，將視兩岸航班供需動態調整而定，目前評估此政策對於股價的題材性效益將大於實質獲利貢獻的程度。

展望後市，航空公司獲利結構仍維持客運增長、貨運衰退的趨勢。隨全球客機運力逐漸恢復疫情前水準，明年客貨運單價將陸續回歸正常，考量暑期旺季將過，航空公司今年第四季獲利將較第三季回落，2024年營運成長動能趨緩，維持華航、長榮航「中立」投資建議。

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