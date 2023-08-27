手握航太認證優勢 漢翔攜日本廠商組聯盟

「不裁員、不減薪、不放無薪假」，是漢翔董事長胡開宏在COVID-19疫情期間，堅持推動的營運策略，當年的決策看似冒險，但卻在航太業疫後面臨供應鏈斷鏈危機時，為漢翔埋下擴大爭取訂單的契機。

2023年是COVID-19疫情解封後的元年，但全球經濟卻面臨終端需求不振危機，消費性電子、零售業市況欲振乏力，反觀航空、航太等產業卻受惠國境開放，營運扶搖直上，漢翔光是上半年的營收就來到新台幣194.81億元，較去年同期成長48.4%，每股稅後淨利（EPS）1.38元。

雖然市況從谷底回升，但並非只有利多。疫情期間不少航太零組件供應商不敵營運虧損而關門，導致飛機製造商波音（Boeing）、空中巴士（Air Bus）訂單滿手，卻苦於供應鏈斷鏈，交機時程不斷延誤。

●危機就是轉機 漢翔靠技術站穩全球中上地位

走進漢翔位於台中沙鹿的廠區，偌大廠房內掛著大幅中華民國國旗，承接來自美國波音、歐洲空中巴士、加拿大龐巴迪的航太零組件，總統蔡英文日前才剛見證，漢翔交出第1000架龐巴迪Challenger系列商務客機機尾段交機。

疫情趨緩後，航空大爆發，根據國際航空運輸協會（IATA）最新調查結果，至今年5月底，全球航空客運量較疫情前復甦96%；波音及空巴預估，2023年到2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準。長期來看，波音與空中巴士預測，2023年到2042年，新機需求逾4萬架。

但想吃這塊大餅，光有野心還不夠。對航太業來說，通過認證是入行的基本門檻，從系統、人員到產品，沒有一項能漏掉，因此新進廠商要取得認證，往往要花至少2年。

「決定能否在產業存活的關鍵，是技術水準」，漢翔副總經理曾國益接受中央社專訪時說道。

漢翔做軍機起家，工程量能豐沛，在供應鏈中不但會製造，也能幫助客戶做開發跟設計。曾國益指出，「如果可以從前端介入開發跟設計，意味著後面的製造就是在我們公司生產，就能提高爭取訂單的優勢」。

但取得認證不代表一勞永逸，曾國益指出，每年客戶都會透過國際認證組織，來查核品質是否有維持標準，由於不同製程跟系統都需要分開查核，因此需要不少基礎維護費用。

●認證、複材領域優勢 漢翔利基

雖然維持認證水準的成本不小，但跟其他產業不同，航太產業的產品命週期長達20年，例如龐巴迪Challenger系列計畫，就是漢翔參與的首個設計製造專案，今年8月10日已完成1000架商務客機機尾段交付；且正因手握認證優勢，漢翔也吸引日本客機大廠的合作邀約。

「認證是漢翔的unique（特點）」，漢翔民用事業處處長張朝枝自信說道，過往因為歷史因素，日本飛機零組件廠商會以美國為主要市場，但如果想切入歐洲市場，認證方面就要補強，「但漢翔認證比較強，可以共同爭取業務」。

把布局的視角拉遠來看，這項合作意味著一個亞洲航太產業聯盟的誕生；張朝枝說，這就是「打群架」概念，尤其航太市場這兩年因為疫情，供應鏈面臨重組，對漢翔來說，是很好的切入點。

「日本廠商看中的，正是漢翔在複材領域的能量」，張朝枝指出，尤其航太產業蠻小眾的，「這家公司的表現，全球都知道」，而漢翔對客戶瞭如指掌，就是在全球航太產業競爭的利基。

●民用商機下一步 放眼發動機組件維修市場

除了著眼客機零件，漢翔也把眼光放到更高端的發動機製造上。根據美國市場分析機構Forecast International預測，2022年到2031年，航空發動機交運量約15.5萬具，總市值超過9000億美元。

然而這塊大餅，並非人人皆能打進去。曾國益說，「全球能做發動機的國家，一隻手能數得出來」。

細數全球發動機大廠，不出美國奇異（GE）、漢威聯合（Honeywell）、普惠（Pratt & Whitney）、英國勞斯萊斯（Rolls Royce）及法國史奈克馬（Snecma）。

漢翔在岡山設立5座機匣廠，生產的機匣應用在發動機上，觸及到航太產業供應鏈的最上端，且為了進一步擴充產能，已選址岡山廠鄰近的25公頃土地，作為擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」的用地；曾國益帶著自信說，「（漢翔）不是單純做零件，而是可以做組件的供應商」。

此布局起因是只做機械加工，利潤較低，反觀鑄造市場還是藍海，漢翔打算扮演領頭羊，集合台灣廠商打群架，且計畫朝技術含量更高的鍛造領域前進，並透過深度垂直整合，用一站式購足（one stop shopping）提高競爭力。

漢翔做軍用維修行之有年，但商用維修這塊大餅，漢翔也有想法。比起長榮航太做客機維修保養，漢翔看的是更細緻的發動機組件拆修業務。

「漢翔正在起步規劃」，曾國益說，這並非近1到2年可以看到的成果，現在準備進行認證作業，未來會利用現有廠房，並以外國客戶為主，目標是做發動機區段組件的後送維修。

「今年營收沒有天花板」，這是胡開宏在2023年第3季法說會的喊話，對應漢翔諾大且忙碌的產線，這裡正在為台灣的航太產業醞釀充滿希望的未來。