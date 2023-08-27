裕隆集團法說會 3公司成長動能成焦點

裕隆集團旗下包括裕隆（2201）、中華車（2204）及裕融（9941）將於31日舉行聯合法說會，在上半年業績紛紛創高後，隨著三家公司近期分別將有新的成長動能出現，預料包括裕隆城與電動車進展、MG全新ZS及入股LINE TAXI將各自成為法人關注重點。

其中，中華車上半年EPS創歷年同期最佳，31日法說會當日也將舉辦MG全新ZS上市發表會，由於品牌回歸台灣市場後的第一輛車款HS，自去年9月上市後至今繳出優於預期銷售成績，7月領牌已達到1163輛，隨著全新ZS上市，也將成為挹注中華業績進一步成長的新動能。

在HS熱銷優於預期推升下，中華車於今年3月已公開宣佈第一次上修全年銷售目標至1.2萬輛，至6月底隨產能增加，目前內部已第二度上修全年銷量看1.3萬輛，接下來ZS上市後，是否再繼續上調，亦備受關注。

裕隆上半年獲利同樣創13年同期次高、EPS創19年高，隨著NISSAN輕油電X-Trail已經下線，接下來上市後開始交車，預計也將挹注裕隆接下來獲利表現。

此外，新店裕隆城即將開幕，由於裕隆將坐收租金收入，目前進度預料也將是法人關注重點。

裕融部分，上半年獲利再攀歷年同期高峰，董事會通過以9.5億元入股觔斗雲聯網科技（LINE TAXI）後，21日也宣布已獲公平會通過，可說是今年最重要的投資案之一，預計9月也將宣布合資案後的新動作，隨著目前已於7月整合旗下格上租車、裕電?電及行冠企業三家公司，成立裕隆集團移動服務事業群，將如何挹注公司營運成長，預料也將成焦點。