亞洲工業4.0展登場！法人這樣看釋單商機

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展登場，吸引包括研華（2395）、上銀（2049）等逾1,200家廠商踴躍參展；法人認為，展會衍生商機為自動化廠商後續重要潛在訂單來源，不過，今年以來多數客戶釋單態度較保守，今年下半年訂單能見度偏低，維持多數自動化個股「中立」的投資建議。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展於8月23日登場，該展會涵蓋自動化、機器人、3D列印等八大主題，吸引包括研華、上銀等逾1,200家廠商踴躍參展。其中，研華以「實踐綠色轉型擁抱智造未來」為題，展示智慧製造、綠色節能、人工智慧、自動控制等四大方案，以協助客戶進軍AI、數位化、智慧化領域。

至於上銀以「智慧製造最佳夥伴」為參展主軸，推出直角坐標機器人Cartesian Robot機電整合方案、MIG焊接機器人系統、Torque Motor迴轉工作台、半導體產線智慧升級方案、線性定位平台SSA、重物移載展示機、多功能表面應用展示機等智慧自動化解決方案。

群益投顧認為，展會衍生商機為自動化廠商後續重要潛在訂單來源，不過，自動化廠商自去年下半年以來接單狀況陸續轉差，且客戶釋出長單的比例持續降低，主要係先前因IC等零組件缺料而積極下單的狀況已不再所致，加上近期總經景氣受到升息、通膨、地緣政治等因素影響，部份企業資本支出態度 。

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