庶民小吃接地氣 觀光飯店掀早餐大戰

強化餐飲競爭力進而帶動住房商機，台北晶華、君品、礁溪長榮鳳凰、日月潭雲品溫泉酒店，以及煙波飯店集團旗下各館，紛紛聚焦早餐，訴求「接地氣」，在早餐時段提供在地知名美食或庶民小吃，且讓房客吃到飽，藉此形塑賣點以廣招來，引爆觀光飯店「早餐大戰」。

早餐是觀光飯店「一泊一食」住房專案的「標配」，也是旅客最常訂的套裝，無論是城市觀光飯店或位在景區的休閒度假旅館，供住客享用的早餐也多以吃到飽自助餐最受觀迎。洞察愈來愈多的國內外旅客會「為了吃而旅行」，且逾半數旅人都會想嘗到在地美食或小吃，為此，過去早餐「不假外求」的上述飯店，開始以不同型式將在地知名美食引進館內，在早餐自助取餐檯上供房客自由取食吃到飽。

台北晶華酒店攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，在館內獲得CNN推薦的「?麗廳」自助餐廳特別打造專區，推出「米其林綠星蔬活早餐」，由小小樹食行政主廚徐兆麟設計多款兼具健康與美味的特色蔬食餐點，搭配擺滿芝麻葉、羽衣甘藍、彩色番茄等小農時蔬供消費者無限享用，打造國際級的健康早餐優化客人的體驗並拉高滿意度。

台北晶華酒店攜手「小小樹食」，於自助餐廳打造米其林綠星蔬活早餐專區。圖／台北晶華酒店

台北君品酒店引進「正義豆漿店」、「永和周家麵」、「兩喜號」，及「府城食府」與「雙豪油飯」等台灣南北5家名店招牌美食，在早餐自助餐檯上供應燒餅油條 、豆漿與米漿，及涼麵、魷魚羹、芋籤粿和花生一口粽等，過去不會出現在五星飯店自助餐廳的在地美食。開賣至今，不只成功吸引外國客訂房，也受不少中南部北上度假國人青睞。

台北君品酒店「雲軒」餐廳吃早餐，可嘗到5家台式早餐名店招牌早餐。圖／台北君品酒店

日月潭雲品酒店8月推出以義大利托斯卡尼花園風格為主題設計的「雲水」行政酒廊，入住套房與尊榮樓層湖景房的54間客房的住客，憑專屬房卡全日自由進出，每日5個餐期享用現點現做的義國美饌，且採個人位上服務。每日精緻早餐是「雲水」的特色，週日至週五入住的旅客，除了有西式自助早餐可選擇，亦可至「雲水」行政酒廊享用義式托斯卡尼早餐，並引進南投在地熱門早餐「埔里清寶鹹油條」與「蘇媽媽扁食麵」。

礁溪長榮鳳凰酒店自助餐廳將早餐營業時間延長，推出早午餐服務，台、美、歐、亞等多國料理及傳統蘭陽美食、小吃、甜點，從上午7時供應到下午1時，並強調「即使退房後」也能悠哉享用早午餐，讓住客「睏飽、呷飽、心情伍告桑」。

礁溪長榮鳳凰酒店全新升級提供早午餐服務，從上午7點供應到下午1點，讓旅人「睏飽、呷飽、心情伍告桑！」 。圖／礁溪長榮鳳凰酒店

煙波集團的早餐品牌「煙波早堂」，集結集團全台主廚，以各地具代表性的食材烹飪詮釋明星招牌早餐菜色，以及由煙波餐飲團隊走訪全球各地極致美味料理，攜手於煙波早堂餐檯呈現，讓旅客入住煙波，輕鬆一嘗世界吮指美味。今年與「煙波早堂」合作的在地餐飲有「陽明春天」、「鮮蒸蝦仁肉圓」與「竹之鄉風味餐廳」。

煙波飯店集團表示，早餐占餐飲整體營收約50％。「煙波早堂」推出後，餐飲營收整體成長約40%，住房率整體成長約26%。