經濟部亞灣新創展 看AI幫忙捕魚

經濟部參加「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」會展，設立「解密科技寶藏」專館，鏈結在地、淨零科技、新創團隊等三大主軸，展出30項創新科技成果，並宣布推出全球首創無人機隊魚況探勘技術，可同時派遣四架無人機探勘魚群，「讓AI幫忙補漁」，除了可以大幅降低成本，更可大幅提升遠洋漁獲量。

經濟部次長林全能致詞指出，此次展會中，在地鏈結方面，技術處以AIoT科技應用於遠洋漁業，協助漁船搶占漁撈先機；淨零科技則是結合法人研發力量，帶來可協助產業轉型的解方；新創團隊由15家法人衍生成立新創，期望透過亞灣新創大南方，與在地新創團隊交流，促進台灣新創蓬勃發展。

其中，經濟部與工研院、金屬中心兩家機構法人、高雄穩發漁業、隆順漁業、豐國水產等前三大漁業公司、無人機業者經緯航太等單位，共同研發、推出全球首創無人機隊魚況探勘技術，於北太平洋馬紹爾群島進行實證，可同時派遣四架無人機探勘魚群，運用獨創的高效能一體化無人機天線技術，達成60公里以上遠距通訊，將可大幅提升遠洋漁獲量。

金屬中心海洋技術研發組長楊光勳表示，傳統大型遠洋漁船配備探勘魚群的直升機，售價約40萬美元，而四架無人機一架才大約1萬美元，一次四架才4萬美元，只有直升機的十分之一價格，可大量節省探勘魚群的成本，且又安全、有效率。

穩發漁業董事長、高雄區漁會理事長謝龍隱表示，未來透過跟經濟部的合作，將運用人工智慧結合無人機技術，把人工經驗轉換為數位資產，擴大漁場搜尋範圍，有助讓外海工作時間減半，成本降低、效率提高、產值增加，創造科技化的遠洋漁業生態系，亦即「AI可以幫忙捕魚」。

經濟部技術處長邱求慧表示，「解密科技寶藏」專館也可看到多項AI與創新科技，包括工研院與資策會共同研發的「邊緣雲低延遲運算軟硬體創新技術」、工研院藉科技專案研發的「魔幻驚喜屋」等創新科技應用。