連二黑!SCFI陷千點保衛戰 長榮這點仍無敵

代表貨櫃海運市況的SCFI，本周續跌1.67%至1013.78點，下周恐再面臨千點保衛戰。法人分析，龍頭MSC取消部分歐洲航線，讓短線海運市況出現雜音，但以長榮為例，包含處分長榮航等業外收益在內，今年EPS至少13元起跳，發放逾5元現金不難，加上帳上現金及未分配盈餘各有3,000億元，預估未來3年都有高配息實力。

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）連2黑，續跌17.22點，跌幅也由上周的1.2%，擴大至1.67%。主力航線部分，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價802美元，周跌50美元、跌幅5.87%；地中海線每TEU為1455美元，周跌45美元、跌幅3%；美西線每FEU（40呎櫃）2006美元，周漲3美元、漲幅0.15%；美東線每FEU達3052美元，周跌58美元、跌幅1.86%。

由於貨櫃海運巨擘地中海航運（MSC）上周以需求疲弱為由，取消部分亞洲前往歐洲的既定航程，讓新加坡等亞洲港口出現「空船霸港」的罕見景象，外界旺季不旺的憂慮再起。

有分析師認為，年底採購旺季恐怕不若預期暢旺，去庫存將延續至第4季，較原估的第3季季中延後，也拖累自亞洲的採購量縮水，航商為避免虧損，併艙減艙動作持續進行。

不過，長榮集團因應海空分家的長期策略，長榮8月中旬以來連續處分長榮航持股，累計賣出37.5萬張，處分價位落在34~35元區間，合計處分利益62.55億元，貢獻EPS約3元，手中尚剩餘7.43%持股，張數高達40.1萬張。

法人據此推估，即使長榮手中的長榮航持股不再處分，以今年海運本業EPS10元保守預估，加計業外3元可達13元，配息5元不難，以目前股價推算，殖利率逾4.7%，仍高於10年期美國公債殖利率，若第4季持續釋股，業外處分利益還可續增。

此外，貨櫃航運股下半年營運優於上半年，長榮不僅第2季維持獲利，帳上現金及約當現金超過3,000億，未分配盈餘也將近3,000億元，預估未來3年，都有高配息實力。

（旺得富理財網 李宗莉）

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